Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός

Η 4η αγωνιστική της Super League, ήταν το τέλος των σερί νικών που είχαν τρεις ομάδες. Η τελευταία που το έχασε ήταν ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Με τον τρόπο που πήρε την ισοπαλία απέναντι στον Παναθηναϊκό όμως (1-1), συν τη δυσκολία του ματς, ίσως να ήταν και ο λιγότερο χαμένος της αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» από την άλλη, έμειναν χωρίς νίκη και διατηρήθηκε η διαφορά τους από την κορυφή στα επίπεδα των 8 βαθμών, έχοντας βέβαια ένα ματς λιγότερο.

Το «Χ» στο ντέρμπι, δεν εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ που έμεινε στο 1-1 στη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, αλλά ούτε και ο ΠΑΟΚ που το Σάββατο ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα. Έτσι όλοι οι «μεγάλοι» είχαν απώλειες αυτή την αγωνιστική.

Άρης και Λεβαδειακός με τις νίκες που πήραν «σκαρφάλωσαν» στη βαθμολογία και μοιάζουν οι πιο κερδισμένοι της αγωνιστικής.

SUPER LEAGUE – 4η αγωνιστική

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Asteras Aktor 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



Ολυμπιακός 10

ΑΕΚ 10

ΠΑΟΚ 10

Άρης 9

Λεβαδειακός 7

Βόλος 6

Ατρόμητος 4

Κηφισιά 4

Παναιτωλικός 4

ΟΦΗ 3 -3αγ.

ΑΕΛ 3

Παναθηναϊκός 2 -3αγ.

Asteras Aktor 1

Πανσερραϊκός 1

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00

Άρης – Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 17:00

ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00

Asteras Aktor – ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00