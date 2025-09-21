Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Super League
Δείτε τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, για την 4η αγωνιστική της Super League.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μια… ανάσα από τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» με το γκολ του Ντέσερς, αλλά ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε σε 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κι ο Ολυμπιακός έφυγε με βαθμό από τη Λεωφόρο.
Το γκολ του Σίριελ Ντέσερς από το 48ο λεπτό έδειχνε ότι θα κρίνει το ντέρμπι στο «Απ. Νικολαΐδης», ωστόσο τον τελευταίο λόγο τον είπε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Μαροκινός επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 90+2’ κι εξιλεώθηκε για τις χαμένες ευκαιρίες που είχε νωρίτερα, διατηρώντας αήττητο τον Ολυμπιακό και δίχως νίκη τον «αιώνιο» αντίπαλο στη Super League.
Τα highlights του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:37 ∙ WHAT THE FACT
Είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ; - Ο αντίκτυπος στην υγεία μας
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός
23:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
15:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ