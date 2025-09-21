Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μια… ανάσα από τη νίκη στο ντέρμπι «αιωνίων» με το γκολ του Ντέσερς, αλλά ο Ελ Κααμπί ισοφάρισε σε 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κι ο Ολυμπιακός έφυγε με βαθμό από τη Λεωφόρο.

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Ο Χρήστος Κόντης κι οι ποδοσφαιριστές του ήταν έτοιμοι να… φωνάξουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι «παρών», έπειτα από μια δύσκολη περίοδο.

Το γκολ του Σίριελ Ντέσερς από το 48ο λεπτό έδειχνε ότι θα κρίνει το ντέρμπι στο «Απ. Νικολαΐδης», ωστόσο τον τελευταίο λόγο τον είπε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 90+2’ κι εξιλεώθηκε για τις χαμένες ευκαιρίες που είχε νωρίτερα, διατηρώντας αήττητο τον Ολυμπιακό και δίχως νίκη τον «αιώνιο» αντίπαλο στη Super League.

Η εξέλιξη του Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Το ντέρμπι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να πατάει καλύτερα, έβγαλε ένταση στα μαρκαρίσματά του και ήταν ιδιαίτερα δραστήριος από την αριστερή πτέρυγα. Καμία ομάδα, πάντως, δεν μάρκαρε πολύ πιεστικά και ψηλά προς την αντίπαλη εστία, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν και πολλές μεγάλες ευκαιρίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεγαλύτερη φάση ήταν εκείνη του 36ου λεπτού όταν ο Ντραγκόφσκι έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά πρόλαβε να πετάξει την μπάλα κόρνερ προ του Ελ Κααμπί.

Το προηγούμενο λεπτό ο Καμπελά είχε πέσει στην αντίπαλη περιοχή, με τον Αϊτεκίν να του δείχνει κίτρινη για «θέατρο».

Μετά την ανάπαυλα, οι «πράσινοι» έκαναν ιδανικό ξεκίνημα, καθώς κατάφεραν να βρουν γκολ με τον Ντέσερς να για δεύτερο σερί ματς, καθώς είχε βρει δίχτυα στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea. Ο Νιγηριανός επιθετικός εκμεταλλεύτηκε το κλέψιμο και την κάθετη του Μπακασέτα και με πλασέ έκανε το 1-0 στο 48’.

Ο Μεντιλίμπαρ είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του και στο 57’ έβαλε τον Ποντένσε, ο οποίος άλλαξε πλήρως την εικόνα της ομάδας του.

Για τα επόμενα λεπτά, ο Ολυμπιακός έμοιαζε να παίζει μονότερμα κι έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Ελ Κααμπί, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις (58’ και 61’) δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα σε τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι.

Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε στη συνέχεια την κατάσταση και πλησίασε το δεύτερο τέρμα με την έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Σάντσες, αλλά ο Τζολάκης πρόλαβε κι έδιωξε.

Ο Ελ Κααμπί πήγε να εξελιχθεί σε μοιραίο για τον Ολυμπιακό, καθώς έχασε τεράστια ευκαιρία στο 90’, με τον Τουμπά να διώχνει στη γραμμή το πλασέ του.

Τελικά, ο Μαροκινός βρήκε δίχτυα στο 90+2’, έπειτα από πολύ όμορφη συνεργασία των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι απέφυγαν έτσι την ήττα, φεύγοντας με βαθμό από το «Απ. Νικολαΐδης».

Διαιτητής: Ντενίζ Αϊτεκίν (Γερμανία)
Κίτρινες: 39’ Ντέσερς, 53’ Μπακασέτας, 87’ Τσιριβέγια, 90’+4’ Κώτσιρας - 22’ Στρεφέτσα, 35’ Καμπελά, 67’ Σιπιόνι, 90’+2’ Ελ Κααμπί
Αποβολές: -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (70’ Κώτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (84’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (70’ Σιώπης), Τετέ, Μπακασέτας (75’ Ρενάτο Σάντσες), Τζούριτσιτς, Ντέσερς (75’ Σφιντέρσκι).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Σιπιόνι (68’ Γιαζίτζι), Μουζακίτης (80’ Έσε), Καμπελά (80’ Ταρέμι), Νασιμέντο Στρεφέτσα (68’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί.

