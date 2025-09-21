Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Γρήγορο γκολ και αποβολές έφεραν «περίπατο»

Οι γηπεδούχοι σκόραραν στα 28 δευτερόλεπτα, οι Κρητικοί έμειναν με 9 παίκτες στην αρχή του δευτέρου μέρους και το τελικό σκορ ήρθε με άνεση για τον Λεβαδειακό.

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0: Γρήγορο γκολ και αποβολές έφεραν «περίπατο»
Το Λεβαδειακός – ΟΦΗ έμοιαζε με επαρχιακό ντέρμπι για τη Super League και την 4η αγωνιστική. Όμως οι αστάθμητοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο στο να αλλάξουν τα δεδομένα του ματς, υπέρ των γηπεδούχων. Για να έρθει τελικά το εύκολο 4-0.

Η ομάδα της Βοιωτίας άνοιξε το σκορ μόλις στα 28 δευτερόλεπτα (Λαγιούς), ο ΟΦΗ είδε τον Χριστογεώργο και τον Νους να αποβάλλονται και να παίζει για ολόκληρο ημίχρονο με 9 παίκτες. Τα τέρματα Όζμπολτ, Πεντρόσο και Μανθάτης, ήρθαν απλά να «σφραγίσουν» το αποτέλεσμα.

Έτσι ο Λεβαδειακός ανέβηκε στους 7 βαθμούς, με τον ΟΦΗ να μένει στους 3 έχοντας δώσει ισάριθμα ματς καθώς έχει αναβληθεί το παιχνίδι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό.

Η αναμέτρηση άρχισε με… γκολ από τα αποδυτήρια. Πριν συμπληρωθούν 30 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση, ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ. Ο Όζμπολτ από αριστερά έκανε το γύρισμα και ο Λαγιούς ξεχασμένος από την άμυνα του ΟΦΗ με άνεση έκανε το 1-0!

Το παιχνίδι μετά το γκολ έμοιαζε ισορροπημένο χωρίς φάσεις για τις δύο ομάδες. Στο 26’ όμως, οι ισορροπίες άλλαξαν. Ο Χριστογεώργος εκτός περιοχής σε προσπάθεια του Λαγιούς, βρήκε την μπάλα με το χέρι. Ο διαιτητής τον απέβαλε και έτσι οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες μετά την κόκκινη που είδε ο τερματοφύλακάς τους.

Στο 30’ υποδείχθηκε πέναλτι για χέρι του Σενγκέλια, όμως μετά από εξέταση της φάσης διαπιστώθηκε πως η μπάλα έχει βρει στην πλάτη του κι έτσι η απόφαση ακυρώθηκε.

Η κεφαλιά του Λιάγκα στο 40’ απείλησε τους φιλοξενούμενους, όμως η μπάλα έφυγε έξω.

Το δεύτερο μέρος άρχισε ξανά με καθοριστική φάση στο πρώτο λεπτό. Ο Νους πάτησε στον αστράγαλο τον Τσοκάι πάνω στη διεκδίκηση της μπάλας. Είχε ήδη κίτρινη και αντίκρισε τη δεύτερη με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Έτσι ο ΟΦΗ έμεινε με 9 παίκτες.

Οι Κρητικοί πάντως έφτασαν κοντά στο γκολ στο 55’. Ο Φούντας έγινε κάτοχος εντός περιοχής με φάτσα την εστία, έκανε το σουτ και ο Λοντίγκιν με εντυπωσιακή επέμβαση έσωσε την ομάδα του.

Στην αμέσως επόμενη φάση ο Όζμπολτ από πάσα του Παλάσιος σκόραρε, όμως υποδείχθηκε οφσάιντ και το τέρμα δε μέτρησε.

Οι ίδιοι πρωταγωνιστές δημιούργησαν μεγάλη ευκαιρία στο 66’. Ο Παλάσιος έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Όζμπολτ από κοντά με προβολή αστόχησε.

Αυτό που ακυρώθηκε την πρώτη και χάθηκε τη δεύτερη, τελικά έγινε πράξη την τρίτη. Στο 69’ ο Παλάσιος από δεξιά έκανε ωραία χαμηλή σέντρα, με τον Όζμπολτ πάνω στην κίνηση να κάνει την προβολή και να κάνει το 2-0!

Στο 79’ ο Τσάπρας από δεξιά βρήκε τον Πεντρόσο, αυτός απέφυγε ωραία τον Λαμπρόπουλο και σούταρε στη γωνία του Λίλο για το 3-0!

Οι γηπεδούχοι δεν… πάτησαν φρένο. Στο 83’ ο Τσόκαϊ από αριστερά έκανε τη σέντρα, με τον Μανθάτη να παίρνει άνετα την κεφαλιά για το 4-0!

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση με άνετη επικράτηση του Λεβαδειακού.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 25΄ Χριστογεώργος, 46΄ Νους (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νους, Χατζηθεοδωρίδης

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα (46΄ Τσιβελεκίδης), Βήχος, Λιάγκας, Τσοκάι, Κωστή (82΄ Φίλων), Συμελίδης (58΄ Πεντρόζο), Παλάσιος, Λαγιούς (58΄ Μανθάτης), Όζμπολτ (78΄ Γκούμας).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (60΄ Λιούις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (74΄ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Φούντας (73΄ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (61΄ Σαλσίδο), Νους, Ρακόνιατς (28΄ Λίλο).

