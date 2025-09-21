Super League: Τα highlights του ΑΕΛ – ΑΕΚ

Δείτε τα highlights του ΑΕΛ – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της Super League.

ΑΕΛ - ΑΕΚ HIGHLIGHTS
Μπλόκο στη Λάρισα για την ΑΕΚ, η οποία είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στη Super League, καθώς έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ.

Η αναμέτρηση στην AEL FC Arena είχε κόσμο και των δύο ομάδων και αρκετές φάσεις με ωραίο ρυθμό. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλές καλές στιγμές, είδαν δύο γκολ τους να μην μετράνε, ενώ από την άλλη, οι «βυσσινί» είχαν δοκάρι. Στο τέλος οι ομάδες πήραν από έναν βαθμό.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55ο λεπτό με τον Μάνταλο, ο οποίος είχε μπει ένα λεπτό νωρίτερα στο ματς, αλλά η ΑΕΛ απάντησε στο 75’ με τον Τσάκλα. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ που δέχθηκε η «Ένωση» και της… χάλασε το απόλυτο.

Δείτε τα highlights του ΑΕΛ - ΑΕΚ

