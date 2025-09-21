ΑΕΛ – ΑΕΚ: Με κόσμο η «Ένωση» στη Λάρισα – Άνοιξε θύρα για τους «κιτρινόμαυρους» στην AEL FC Arena

Παρά την αρχική απαγόρευση από την αστυνομία και το αρμόδιο υπουργείο, οι φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ.

ΑΕΛ - ΑΕΚ Κόσμος
Το μεσημέρι της Κυριακής (21/09), η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε ότι θα ανοίξει θύρα στην AEL FC Arena, για τους φίλους της ομάδας που προμηθεύτηκαν μεμονωμένα εισιτήρια.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η διοίκηση της ΑΕΛ έχει την πρόθεση να δώσει εισιτήρια σε όλες τις ομάδες, ώστε να λάβει με τη σειρά της εισιτήρια στα εκτός έδρας ματς.

Επίσης, οι οπαδοί των δύο ομάδων είχε έδωσαν λόγο τιμής για ανταλλαγή εισιτηρίων κι ως εκ τούτου στον δεύτερο γύρο θα βρεθούν φίλοι της ΑΕΛ στην «OPAP Arena».

Ως εκ τούτου, λοιπόν, περίπου 850 φίλοι της ΑΕΚ έχουν ήδη πάρει θέση στην εξέδρα των φιλοξενούμενων στην AEL FC Arena.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους μας ότι στην πρωϊνή σύσκεψη ασφαλείας για το σημερινό (21/9, 17.30) ματς με την ΑΕΛ αποφασίστηκε να λειτουργήσει θύρα του γηπέδου (AEL FC Arena) αποκλειστικά για τους φιλάθλους της ΑΕΚ.

Όσοι φίλοι της ΑΕΚ πιθανώς έχουν προμηθευτεί εισιτήρια του αγώνα μεμονωμένα, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από τις θύρες 12Α και 12Β, ανεξάρτητα από την θύρα για την οποία έχουν αγοράσει εισιτήριο.

Τονίζουμε ότι επιπλέον πώληση εισιτηρίων για τις θύρες 12Α και 12Β δεν θα υπάρξει. Ως εκ τούτου, όποιος φίλος της ΑΕΚ δεν είναι ήδη κάτοχος εισιτηρίου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθεί και δεν πρέπει να επιχειρήσει να προσεγγίσει στο γήπεδο».

