Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για τους αιώνιους, δοκιμασία στη Λάρισα για ΑΕΚ

Πρώτο ντέρμπι της σεζόν στη Super League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό – Η ΑΕΚ παίζει στη Λάρισα με την ΑΕΛ, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ.

Super League: «Χτυποκάρδια» στη Λεωφόρο για τους αιώνιους, δοκιμασία στη Λάρισα για ΑΕΚ
Το… κυρίως πιάτο της 4ης αγωνιστικής στην Super League, περιλαμβάνει μόλις τρία ματς. Όμως σε αυτά υπάρχει το απόλυτο ντέρμπι της χώρας, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Το ματς των αιωνίων στη Λεωφόρο είναι το πρώτο ντέρμπι για τη σεζόν 2025-26 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι δύο ομάδες για διαφορετικούς λόγους, θέλουν πάση θυσία τη νίκη. Οι «πράσινοι» έχουν μείνει πίσω και με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο τους, ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στη Super League. Η οποία θα έχει πολλαπλάσια αξία αν έρθει κόντρα στον αιώνιο.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του τον Πελίστρι που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Πάντοβιτς.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός γνωρίζει πως με αποτέλεσμα στη Λεωφόρο θα κάνει τεράστια ζημιά στον αιώνιο αντίπαλο. Αφήνοντας από νωρίς αρκετά πίσω έναν απ’ τους συνδιεκδικητές του τίτλου.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και Μαρτίνς. Κανείς απ’ τους τρεις δεν ήταν στο 100%. Επιστρέφει ο Τζολάκης που δεν ήταν διαθέσιμος κόντρα στην Πάφο.

Πέρα απ’ τη «μάχη» των αιωνίων, υπάρχει και η δοκιμασία της ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στη Λάρισα την ΑΕΛ. Μια έδρα που ποτέ δεν ήταν εύκολη για κανέναν. Εκεί η Ένωση θα προσπαθήσει να διατηρήσει το απόλυτο νικών, την ώρα που οι Θεσσαλοί θέλουν την πρώτη τους επικράτηση και μάλιστα να είναι απέναντι σε «μεγάλο» αντίπαλο.

Στη Λιβαδειά ο Λεβαδειακός θα υποδεχτεί τον ΟΦΗ. Δύο απ’ τις καλύτερες επαρχιακές ομάδες της χώρας, οι οποίες προέρχονται από ήττες στο πρωτάθλημα, αλλά καλή ψυχολογία γιατί νίκησαν στο Κύπελλο. Ειδικά οι γηπεδούχοι που εντυπωσίασαν με το 4-1 επί του ΠΑΟΚ.

Super League – 4η αγωνιστική

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Asteras Aktor 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 10 (4αγ.)
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9
3. Α.Ε.Κ. 9
4. ΑΡΗΣ 9 (4αγ.)
5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 6 (4αγ.)
6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4 (4αγ.)
7. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4
8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4 (4αγ.)
9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4 (4αγ.)
10. Ο.Φ.Η. 3 (2αγ.)
11. Α.Ε.Λ. 2
12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 (2αγ.)
13. ASTERAS AKTOR 1 (4αγ.)
14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 (4αγ.)

