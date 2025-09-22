Χρυσή Μπάλα: Η ώρα της απονομής έφτασε! – Πού θα δείτε τη λαμπρή τελετή του Παρισιού

Ο νικητής θα κερδίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του το σπουδαίο βραβείο και θα διαδεχθεί τον Ρόδρι.

Οι διοργανωτές ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί τη φετινή χρονιά και φρόντισαν να μην διαρρεύσει το όνομα του νικητή, κάτι που είχε συμβεί την περασμένη σεζόν, με αποτέλεσμα η Ρεάλ να μποϊκοτάρει την εκδήλωση από τη στιγμή που νικητής δεν ήταν ο Βινίσιους.

Το παράδοξο, βέβαια, είναι ότι ο Ντεμπελέ δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών», όπως κι οι υπόλοιποι υποψήφιοι της Παρί Σεν Ζερμέν. Συγκεκριμένα, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει οκτώ παίκτες υποψήφιους για τη Χρυσή Μπάλα, ενώ ο Λουίς Ενρίκε είναι το μεγάλο φαβορί για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή, αλλά παράλληλα έχει και ντέρμπι την ίδια ώρα.

Το Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν, ήταν προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (21/09, 21:45), αλλά αναβλήθηκε λόγω έντονης βροχόπτωσης. Η Ligue 1 το όρισε για το βράδυ της Δευτέρας (22/09, 21:00), την ώρα που θα διεξάγεται η λαμπρή εκδήλωση.

Η εκδήλωση για την απονομή της Χρυσής Μπάλας θα διεξαχθεί στο «Theatre du Chatelet» του Παρισίου. Θα ξεκινήσει στις 21:40 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά στην Ελλάδα από το CosmoteSport1HD.

Οι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025

Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ – Αργεντινή) Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ – Αργεντινή) Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν – Γαλλία) Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Μάντσεστερ Σίτι – Ιταλία) Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης – Αγγλία) Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν – Γαλλία) Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ – Ολλανδία) Σερχού Γκιρασί (Ντόρτμουντ – Γουινέα) Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι – Νορβηγία) Βίκτορ Γκιόκερες (Σπόρτινγκ/Άρσεναλ – Σουηδία) Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρόκο) Χάρι Κέιν (Μπάγερν – Αγγλία) Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι – Σκωτία) Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης – Γαλλία) Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν – Πορτογαλία) Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν – Πορτογαλία) Πέδρι (Μπαρτσελόνα – Ισπανία) Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι – Αγγλία) Μάικλ Ολίς (Μπάγερν – Γαλλία) Ραφίνια (Μπαρτσελόνα – Βραζιλία) Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ – Αγγλία) Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν – Ισπανία) Βίρτζιλ φαν Ντάικ (Λίβερπουλ – Ολλανδία) Βινίσιους Τζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης – Βραζιλία) Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ – Αίγυπτος) Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ – Γερμανία) Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν – Πορτογαλία) Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα – Ισπανία) Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα – Πολωνία) Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν – Γεωργία)

