Παναθηναϊκός: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Ελβετία ο Κόντης – Εκτός ο Πελίστρι με Γιουνγκ Μπόις

Ο Παναθηναϊκός πετάει το μεσημέρι της Τετάρτης (24/09) για την Ελβετία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γιούνγκ Μπόις, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Newsbomb

Φακούντο Πελίστρι Παναθηναϊκός
EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χρήστος Κόντης δεν έκανε γνωστή την αποστολή των «πρασίνων», οι οποία θα αναχωρήσουν για τη Βέρνη.

Δεδομένα εκτός, πάντως, είναι ο Φακούντο Πελίστρι, όπως φυσικά κι οι παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας (Γεντβάι, Πάντοβιτς, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ).

Η επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού θα γίνει επί ελβετικού εδάφους και πιο συγκεκριμένα στο Stadion Wankdorf, την Τετάρτη (24/09) στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Το Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (25/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD και τον ANT1.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΕΛΛΑΔΑ

Πατησίων: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από παράσυρση μοτοσυκλέτας – Συνελήφθη ο αναβάτης

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο πριν από 5 χρόνια: Ένα βίντεο ξυπνά μνήμες από την καραντίνα του 2020

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Ελβετία ο Κόντης – Εκτός ο Πελίστρι με Γιουνγκ Μπόις

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Παταγονία: Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου με ένα οστό κροκόδειλου στο στόμα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη θα στείλει τον Φεβρουάριο η NASA, ελπίζει σε προσεδάφιση το 2027

23:31WHAT THE FACT

Για γρήγορο στέγνωμα ρούχων -  Έτσι λειτουργεί το ιαπωνικό κόλπο 

23:22WHAT THE FACT

Νύφη σχεδίασε και έραψε τα φορέματα των 11 παράνυμφών της σε ένα μήνα και έγινε viral

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Παλαιστινιακό: Η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο της Επιχείρησης Midnight Hammer: Αμερικανικά Β-2 βομβαρδίζουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το ανεκπλήρωτο κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο πλευρό του Κέβιν Κόστνερ

23:04LIFESTYLE

Σεισμός στη Eurovision: «Πόλεμος» χωρών για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Στον αέρα η χρηματοδότηση του διαγωνισμού

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη χειροβομβίδας στο Όσλο - Συνελήφθη 13χρονος

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Coldplay: Μία παράξενη ανατροπή - Το φιλί του παράνομου ζευγαριού ήταν «φιλικό»

22:48ΚΟΣΜΟΣ

«Εκστρατεία μαζικών δολοφονιών» στο Ιράν - Τουλάχιστον 1.000 εκτελέσεις μέχρι στιγμής, σε μία εβδομάδα 9 κάθε μέρα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με σοβαρότητα και… ροτέισον ο Άρης έκανε το «2 στα 2» - Η βαθμολογία της League Phase

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

22:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (25/9)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη χειροβομβίδας στο Όσλο - Συνελήφθη 13χρονος

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ουκρανία, με υποστήριξη της ΕΕ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της

21:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

15:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Μη κρατικά ΑΕΙ – Το New York College απαντά στο «όχι» της ΕΘΑΑΕ: «Δεν μένουμε σε κριτική ή εικασίες»

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

23:31WHAT THE FACT

Για γρήγορο στέγνωμα ρούχων -  Έτσι λειτουργεί το ιαπωνικό κόλπο 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ