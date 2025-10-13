Ολυμπιακός: Επιστροφή για Λάρισα - Τα δεδομένα με τους τραυματίες

Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) οι παίκτες του Ολυμπιακού, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το ματς του Σαββάτου (18/10) με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

Newsbomb

Ρέτσος, Ροντινέι
Οι δύο "ερυθρόλευκοι" θα δοκιμάσουν να επιστρέψουν σε φουλ ρυθμούς
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Πειραιώτες το προηγούμενο τριήμερο είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να πάρουν σημαντικές… ανάσες ενόψει της συνέχειας, ελέω του ρεπό που είχαν από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον αυτοί που δεν είχαν υποχρεώσεις με τα εθνικά «συγκροτήματα» των χωρών τους.

Από το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) το Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη θα πάρει και πάλι… ζωή, μια και θα επιστρέψουν οι «ερυθρόλευκοι» για την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet. Το «παρών» αναμένεται να δώσουν και οι περισσότεροι διεθνείς που ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στις εθνικές τους ομάδες.

Πάντως, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει στραφεί στους ποδοσφαιριστές που το προηγούμενο διάστημα ήταν στο «απουσιολόγιο» των Πειραιωτών. Οι Παναγιώτης Ρέτσος και Γκάμπριελ Στρεφέτσα εμφανίζονται κοντά στην επιστροφή τους, με τον πρώτο να έχει τις περισσότερες πιθανότητες, εν αντιθέσει με τον Ροντινέι που πηγαίνει καλύτερα, αλλά δύσκολα θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα στην Λάρισα.

Όσον αφορά στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός φορ έχει επιστρέψει στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων, κάτι που σημαίνει πως θα είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς του Σαββάτου (18/10) τη στιγμή που οι άλλοι δύο επιθετικοί του Ολυμπιακού, οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρέμι θα καθυστερήσουν να επιστρέψουν στη… βάση τους μετά τις εθνικές τους ομάδες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στην Σλοβακία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρρωστημένες θεωρίες της AI για την εξαφάνιση του 4χρονου Γκας - Η «φωτογραφία απαγωγής» που έγινε viral

12:20ΥΓΕΙΑ

Η κρυφή απειλή στο εμφιαλωμένο νερό: Τι δείχνουν νέες έρευνες

12:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επιστροφή για Λάρισα - Τα δεδομένα με τους τραυματίες

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγία Βαρβάρα: Η στιγμή που ο 41χρονος «τσαντάκιας» επιτίθεται και τραυματίζει σε γυναίκα - Βίντεο

12:16ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Allwyn και ΟΠΑΠ ενώνουν δυνάμεις – Νέος παγκόσμιος ηγέτης με αξία 16 δισ. ευρώ

12:15ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο τοπίο στην ασφαλιστική αγορά: Η Eurobank αποκτά την Eurolife Life από τη Fairfax έναντι 813 εκατ. ευρώ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στα ερείπια της Γάζας: Πάνω από 64 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

12:08ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ομάδα της Nova πραγματοποίησε νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

11:49ΚΟΣΜΟΣ

O πλανήτης έχει φτάσει στο πρώτο καταστροφικό σημείο καμπής: Οι ύφαλοι θα σωθούν ή θα εξαφανιστούν;

11:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Δεν είναι αστείο, το φάουλ στον Σλούκα έγινε δύο βολές στον Μιλουτίνοφ»

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού: «Κάθε μέρα και σε μια γειτονιά – Υλοποιούμε παντού έργα με απτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών»

11:31LIFESTYLE

Ο «πιο γοητευτικός εγκληματίας του κόσμου» - Πώς είναι σήμερα στα 41 του, ο πρώην κατάδικος

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Σέρφινγκ στο μετρό: Η θανατηφόρα viral πρόκληση που σκοτώνει εφήβους στη Νέα Υόρκη

11:26LIFESTYLE

Ο Alpha έβαλε γκολ στην τηλεθέαση με το ματς της Εθνικής

11:22TRAVEL

Σύρος: Στην κορυφή ιταλικής ιστοσελίδας για φθινοπωρινές διακοπές

11:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Γυρίζει άμεσα σελίδα μετά το ντέρμπι

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιμπραήμ Καλίν: O «αρχιπράκτορας του Ερντογάν» που έπαιξε ρόλο-κλειδί στη Συμφωνία για τη Γάζα - «Δεν φεύγω αν δεν βγει λευκός καπνός...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

12:15ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στα ερείπια της Γάζας: Πάνω από 64 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι πρώτες εικόνες ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

12:20ΥΓΕΙΑ

Η κρυφή απειλή στο εμφιαλωμένο νερό: Τι δείχνουν νέες έρευνες

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Έφτασε στην Κνεσέτ: «Είναι μεγάλη μου τιμή, είναι μια σπουδαία ημέρα»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

11:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Δεν είναι αστείο, το φάουλ στον Σλούκα έγινε δύο βολές στον Μιλουτίνοφ»

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ