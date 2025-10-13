Ολυμπιακός: Επιστροφή για Λάρισα - Τα δεδομένα με τους τραυματίες

Οι Πειραιώτες το προηγούμενο τριήμερο είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να πάρουν σημαντικές… ανάσες ενόψει της συνέχειας, ελέω του ρεπό που είχαν από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον αυτοί που δεν είχαν υποχρεώσεις με τα εθνικά «συγκροτήματα» των χωρών τους.

Από το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) το Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη θα πάρει και πάλι… ζωή, μια και θα επιστρέψουν οι «ερυθρόλευκοι» για την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet. Το «παρών» αναμένεται να δώσουν και οι περισσότεροι διεθνείς που ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στις εθνικές τους ομάδες.

Πάντως, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει στραφεί στους ποδοσφαιριστές που το προηγούμενο διάστημα ήταν στο «απουσιολόγιο» των Πειραιωτών. Οι Παναγιώτης Ρέτσος και Γκάμπριελ Στρεφέτσα εμφανίζονται κοντά στην επιστροφή τους, με τον πρώτο να έχει τις περισσότερες πιθανότητες, εν αντιθέσει με τον Ροντινέι που πηγαίνει καλύτερα, αλλά δύσκολα θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα στην Λάρισα.

Όσον αφορά στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Ουκρανός φορ έχει επιστρέψει στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων, κάτι που σημαίνει πως θα είναι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς του Σαββάτου (18/10) τη στιγμή που οι άλλοι δύο επιθετικοί του Ολυμπιακού, οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρέμι θα καθυστερήσουν να επιστρέψουν στη… βάση τους μετά τις εθνικές τους ομάδες.

