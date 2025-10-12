Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-2 της Athens Kallithea, οι Νεοσμυρνιώτες 2-0 την Ηλιούπολη – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Ματσάρα στο «Γρηγόρης Λαμπράκης» για την 5η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2. Ο Ολυμπιακός Β’ «λύγισε» την Athens Kallithea και επικράτησε 3-2.
Ο Μπιλάλ στο 32’ έκανε το 0-1, για να ισοφαρίσει ο Βασιλόγιαννης στο 39’. Ο Ματίγια με πέναλτι στο 61’ έκανε το 2-1, για να έρθει ο Βαλμπουενά με τον ίδιο τρόπο να ισοφαρίσει στο 65’. Ο 41χρονος με φάουλ στο 77’ έδωσε τη νίκη στους Πειραιώτες.
Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με την Ηλιούπολη. Ο Μωραϊτης με γκολ στο 13’ και στο 18’ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τους «κυανέρυθρους».
Στο Άργος, Παναργειακός και Χανιά έμειναν στο 0-0, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν απ’ το 24’ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Τζανακάκη.
Super League 2 – Β’ όμιλος – 5η αγωνιστική
Καλαμάτα ΠΣ – Αιγάλεω ΑΟ 1-1
ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου 1-1
Athens Kallithea FC – Ολυμπιακός Β’ 2-3
Πανιώνιος – Ηλιούπολη 2-0
Παναργειακός – Χανιά 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα ΠΣ 13
2. Πανιώνιος 11
3. Ολυμπιακός Β’ 10
4. Athens Kallithea FC 9
5. ΓΣ Μαρκό 8
6. Ελλάς Σύρου 5
7. Αιγάλεω 5
8. Παναργειακός 3
9. Χανιά 2
10. Ηλιούπολη 1