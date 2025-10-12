Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-2 της Athens Kallithea, οι Νεοσμυρνιώτες 2-0 την Ηλιούπολη – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Ματσάρα στο «Γρηγόρης Λαμπράκης» για την 5η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2. Ο Ολυμπιακός Β’ «λύγισε» την Athens Kallithea και επικράτησε 3-2.

Ο Μπιλάλ στο 32’ έκανε το 0-1, για να ισοφαρίσει ο Βασιλόγιαννης στο 39’. Ο Ματίγια με πέναλτι στο 61’ έκανε το 2-1, για να έρθει ο Βαλμπουενά με τον ίδιο τρόπο να ισοφαρίσει στο 65’. Ο 41χρονος με φάουλ στο 77’ έδωσε τη νίκη στους Πειραιώτες.

Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με την Ηλιούπολη. Ο Μωραϊτης με γκολ στο 13’ και στο 18’ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τους «κυανέρυθρους».

Στο Άργος, Παναργειακός και Χανιά έμειναν στο 0-0, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν απ’ το 24’ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Τζανακάκη.

Super League 2 – Β’ όμιλος – 5η αγωνιστική

Καλαμάτα ΠΣ – Αιγάλεω ΑΟ 1-1

ΓΣ Μαρκό – Ελλάς Σύρου 1-1

Athens Kallithea FC – Ολυμπιακός Β’ 2-3

Πανιώνιος – Ηλιούπολη 2-0

Παναργειακός – Χανιά 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 13

2. Πανιώνιος 11

3. Ολυμπιακός Β’ 10

4. Athens Kallithea FC 9

5. ΓΣ Μαρκό 8

6. Ελλάς Σύρου 5

7. Αιγάλεω 5

8. Παναργειακός 3

9. Χανιά 2

10. Ηλιούπολη 1

