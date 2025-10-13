«Πέταξε το ταλέντο της» η Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (13/10).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οριστικά εκτός του Μουντιάλ 2016 έμεινε η Εθνική Ελλάδας, η οποία στον «τελικό» που είχε μπροστά της με τη Δανία στην Κοπεγχάγη ηττήθηκε 3-1 και «Πέταξε το ταλέντο της» και παράλληλα την ευκαιρία να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση.
Από εκεί και πέρα, βάφτηκε «Κόκκινο το πρώτο» ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR μέσα στη σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν 90-86 και να κάνουν το πρώτο… βήμα για το πλεονέκτημα.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:18 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ποια συσκευή δεν πρέπει να απενεργοποιείτε μέσω πολύπριζου
09:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διπλοκατοικία στο Μάνδαλο Πέλλας
08:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Πέταξε το ταλέντο της» η Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
07:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας
07:52 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;
07:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς
07:49 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ