Εθνική Ελλάδας: «Αποτυχία ο αποκλεισμός, απόλυτη στήριξη σε Γιοβάνοβιτς» - Όσα είπε ο Γκαγκάτσης

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης έκανε λόγο για αποτυχία, ενώ εξέφρασε την πλήρη στήριξη του στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε δηλώσεις που έκανε λίγη ώρα μετά το φινάλε του Δανία – Ελλάδα, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η καλή αρχή έγινε… εφιάλτης για την Εθνική Ελλάδας, η οποία κατέρρευσε μετά το 20ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, έκανε μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο μέρος, αλλά ηττήθηκε 3-1 από την ποιοτική Δανία κι έμεινε και μαθηματικά εκτός από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Σε δηλώσεις που έκανε στη Μεικτή Ζώνη, ο Μάκης Γκαγκάτσης ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ του 2026 αποτελεί αποτυχία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η διοίκηση της ΕΠΟ στηρίζει απόλυτα τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον αποκλεισμό: «Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ απ’ την 4η αγωνιστική των προκριματικών αποτελεί αποτυχία. Κι αν δεν αποδεχθούμε οι ίδιοι τι είναι αποτυχία στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κανείς δεν θα θυμηθεί ούτε πόσο άδικα χάσαμε στην Σκωτία, ούτε σήμερα τα ατομικά λάθη. Στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα. Ούτε τις ευκαιρίες θα θυμάται κανείς, αλλά το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν θα είμαστε στις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση»,

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Για να προλάβω οτιδήποτε κι αν ειπωθεί, και επειδή είναι ωραία η ανθρωποφαγία και η αρένα θέλει λίγο αίμα όταν υπάρχει αποτυχία, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον προπονητή. Γι’ αυτό, μάλιστα, ανανέωσε και το συμβόλαιο ανεξαρτήτως αν θα πηγαίναμε ή όχι στο Μουντιάλ. Στηρίζει απόλυτα αυτά τα παιδιά γιατί το μέλλον είναι μπροστά τους. Επόμενος στόχος είναι το Euro 2028 είτε μέσω Nations League είτε μέσω των προκριματικών. Πριν απ’ αυτό, υπάρχουν δύο παιχνίδια με την Σκωτία και τη Λευκορωσία που θα πρέπει να τα καρδίσουμε γιατί η βαθμολογία είναι σημαντική για τις επόμενες κληρώσεις και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που μας στήριξε και θα μας στηρίζει».

