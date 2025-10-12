Δανία – Ελλάδα 3-1: Το όνειρο του Μουντιάλ «έσβησε» σε 85 δευτερόλεπτα!

Η Ελλάδα έψαχνε έτσι κι αλλιώς ένα θαύμα στην Κοπεγχάγη, καθώς ήθελε μόνο νίκη για να έχει ελπίδες.

Το πρώτο 20λεπτο ήταν άκρως ενθαρρυντικό, με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχουν τον έλεγχο, τις τελικές, αλλά δεν βρήκαν γκολ! Η συνέχεια ήταν «σκληρή» για τους διεθνείς, καθώς τα λάθη κι η αδυναμία στις στατικές φάσεις μετέτρεψαν τις ελπίδες που γεννήθηκαν στο ξεκίνημα του αγώνα σε… εφιάλτη!

Οι ποιοτικοί Δανοί δεν… χαρίστηκαν κι άνοιξαν το σκορ με τον Χόιλουντ στο 21’, ενώ «καθάρισαν» το ματς μέσα σε 85 δευτερόλεπτα, με τους Άντερσεν (40’) και Ντάμσγκααρντ (41’).

Ο Τζόλης μείωσε στο 63’ για την Ελλάδα, η οποία έκανε μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο κι έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να μπει για τα καλά στο ματς. Οι Δανοί απάντησαν με δύο δοκάρια κι εν τέλει πήραν τη νίκη και θα παίξουν την πρωτιά κόντρα στη Σκωτία. Όσον αφορά στην Εθνική γνώρισε τρίτη σερί ήττα κι έμεινε μαθηματικά εκτός από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, με δύο αγώνες να απομένουν στον όμιλο.

Οι διεθνείς, πάντως, έδειξαν και πάλι ότι αδίκησαν τους εαυτούς τους σε αυτή την προκριματική σειρά, αλλά παράλληλα φάνηκε ότι δεν έμαθαν από τα λάθη τους, με αποτέλεσμα να χάσουν άλλη μια μεγάλη διοργάνωση.

Η εξέλιξη του Δανία – Ελλάδα

Η Εθνική μπήκε δυνατά κι έχασε την πρώτη της ευκαιρία μόλις στο 40ο δευτερόλεπτο στο ματς, όπου ο Τσιμίκας δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από σέντρα του Καρέτσα.

Οι διεθνείς πίεσαν ψηλά, δείχνοντας ότι δεν θα περιμέναν απλά τους Δανούς και δημιούργησε δύο καλές στιγμές στο πρώτο τετράλεπτο, ενώ είχε κατοχή 60% στο ξεκίνημα του αγώνα!

Ο Ιωαννίδης έφυγε στο «ανοικτό» γήπεδο, αλλά όταν μπήκε στην περιοχή δεν έδωσε στον Καρέτσα κι οι γηπεδούχοι έδιωξαν στο 14’, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα το σουτ του Τζόλη πέρασε άουτ.

Η Εθνική είχε τον έλεγχο, είχε τις τελικές, αλλά της έλειψε το γκολ στο πρώτο 20λεπτο. Αυτό βρήκαν οι γηπεδούχοι κόντρα στη ροή του αγώνα, μετά το τραγικό λάθος του Ζαφείρη! Ο Έλληνας μέσος προσπάθησε να γυρίσει στον Βλαχοδήμο, αλλά ουσιαστικά πάσαρε στον Χόιλουντ, ο οποίος με πλασέ έκανε το 1-0 στο 21ο λεπτό.

Το γκολ έριξε την αυτοπεποίθηση των διεθνών, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν δεχθεί και δεύτερο γκολ, αν ο Βλαχοδήμος δεν έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στο σουτ του Κρίστενσεν στο 30’.

Η Εθνική δεν απειλούσε, πλέον, και τελικά ήρθε η κατάρρευση, με αποτέλεσμα να δεχθεί δύο γκολ σε 1,5 λεπτό! Ο Άντερσεν με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, πέτυχε το πρώτο του τέρμα με το εθνόσημο για το 2-0 στο 40ο λεπτό.

Ελάχιστες στιγμές μετά το τρίτο τέρμα που δέχθηκαν από στατική φάση (μετά τα δύο στη Σκωτία), οι διεθνείς πλήρωσαν ακόμα ένα λάθος που έκαναν στην άμυνά τους. Αυτή τη φορά ήταν ο Κουλιεράκης που έκανε λάθος γύρισμα με το κεφάλι κι ο Φρόχολντ έκανε το γύρισμα στον Ντάρμσγκαρντ, ο οποίος με πλασέ έκανε εύκολα το 3-0 στο 41’.

Οι διεθνείς είχαν να διαχειριστούν ένα μεγάλο ψυχολογικό «βάρος» που έφερε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έδειχναν σαν να είχαν παρατήσει το ματς.

Το δοκάρι του Μπακασέτα ήταν η πρώτη απειλή της Εθνικής, μετά το 18ο λεπτό, η οποία λειτούργησε σαν ξυπνητήρι για τη «γαλανόλευκη», η οποία κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης.

Το 3-1 έγινε στο 63ο λεπτό από τον Τζόλη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ιωαννίδη κι έβαλε ξανά στο ματς την Ελλάδα. Μετά το γκολ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε τέσσερις αλλαγές και τα έπαιξε «όλα για όλα»! Μετά το γκολ η Εθνική ανέκτησε την κατοχή της μπάλας κι ήταν συνεχώς μπροστά, χάνοντας δύο τεράστιες ευκαιρίες για να μειώσει σε 3-2!

Στο 69’ ο Σμάιχελ έκανε εντυπωσιακή απόκρουση στην προσπάθεια του Κωνσταντέλια, ενώ 79ο λεπτό ο Παυλίδης πλάσαρε αλλά ο Άντερσεν έδιωξε με το κεφάλι πάνω στη γραμμή!

Οι Δανοί με τη σειρά τους είχαν δύο δοκάρια σε διάστημα δύο λεπτών με τον Άντερσεν και τον Ρότα που παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Βλαχοδήμου.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Σμάιχελ - Ιωαννίδης, Ζαφείρης, Ρότα

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Άντερσεν, Βέστεργκααρντ Μέλε, Α. Κρίστενσεν, Ίζακσεν (76΄ Ντόργκου), Χιούλμαντ, Φρόχολντ (90+1΄ Ο'Ράιλι), Ντάμσγκαρντ (70΄ Έρικσεν), Νόργκααρντ, Χόιλουντ (70΄ Μπίρεθ)

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης (65΄ Σιώπης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (65΄ Κωνσταντέλιας), Καρέτσας (65΄ Μασούρας), Τζόλης, Ιωαννίδης (65΄ Παυλίδης).