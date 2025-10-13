Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

Η Εθνική Ελλάδας αποκλείστηκε από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 κι έχει μπροστά της έναν ολοκληρο χρόνο με «αδιάφορα» παιχνίδια. 

Newsbomb

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 3-1 στη Δανία, ολοκληρώνοντας με πικρό τρόπο την προσπάθειά της για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί τον έκτο σερί αποκλεισμό της «Γαλανόλευκης» από μεγάλη διοργάνωση (Euro ή Παγκόσμιο Κύπελλο), καθώς τελευταία φορά συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία.

Παρά τις ελπίδες που είχε δημιουργήσει το νεανικό σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τις σπουδαίες εμφανίσεις της στο προηγούμενο Nations League, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 3ου ομίλου, γνωρίζοντας την τρίτη σερί ήττα της (με παθητικό 9 τερμάτων συνολικά).

Οι συνεχόμενες αποτυχίες της Εθνικής στα προκριματικά:

  • Euro 2016
  • Μουντιάλ 2018
  • Euro 2020
  • Μουντιάλ 2022
  • Euro 2024
  • Μουντιάλ 2026

Η επόμενη ημέρα για την Ελλάδα

Μετά την ήττα από τους Δανούς, η Εθνική δεν έχει καμία μαθηματική πιθανότητα διεκδίκησης, έστω της δεύτερης θέσης, ενώ δεν μπορεί να διεκδικήσει ούτε κάποια από τις wild cards που δίνει το προηγούμενο Nations League, μιας και βρίσκεται στην 27η θέση στη λίστα με τους επιλαχόντες.

Κάτι που σημαίνει πως από εδώ και πέρα η Ελλάδα είναι πλέον υποχρεωμένη για περίπου ένα ημερολογιακό έτος, είτε να δίνει επίσημα ματς δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, είτε φιλικά.

Επόμενες επίσημες υποχρεώσεις είναι τα παιχνίδια με Σκωτία (εντός) και Λευκορωσία (εκτός) στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ 2026. Στη συνέχεια θα δώσει φιλικά παιχνίδια στα «παράθυρα», καθώς επόμενη επίσημη υποχρέωση θα υπάρξει και πάλι στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026!

Τότε είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα του επόμενου Nations League, όπου η Ελλάδα βρίσκεται πια στην Α’ κατηγορία και θα περιμένει την κλήρωση (δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία) για να μάθει με ποιες ομάδες από τα υπόλοιπα τρία γκρουπ δυναμικότητας (Α’ γκρουπ: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία. Β’ γκρουπ: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία. Γ’ γκρουπ: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία) θα σχηματίσει τον έναν από τους τέσσερις ομίλους.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

1. Δανία

4

10

12-1

2. Σκωτία

4

10

7-2

3. Ελλάδα

4

3

7-10

4. Λευκορωσία

4

-

2-15

Το πρόγραμμα

5η αγωνιστική (15 Νοεμβρίου 2025)

Ελλάδα - Σκωτία

Δανία - Λευκορωσία

6η αγωνιστική (18 Νοεμβρίου 2025)

Λευκορωσία - Ελλάδα

Σκωτία - Δανία

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:52ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τιμές σταθερές, πρόστιμα «φωτιά» και καμία παράταση

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους συνταξιούχους

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς ο «Άγνωστος Στρατιώτης» έδωσε ευκαιρία αλλαγής ατζέντας στην αντιπολίτευση

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο… αγροτικός γάμος της χρονιάς! Γαμπρός στα Φάρσαλα πήγε στην εκκλησία με… ενσιρομηχανή!

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

06:40LIFESTYLE

Το Ημερολόγιο των Αυστραλών Πυροσβεστών επέστρεψε με 5 εκδόσεις

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:36LIFESTYLE

Δέκα σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας – Από τον Άγιο Έρωτα στο Porto Leone

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα: Το υψηλό κόστος ανατροφής παιδιών στην Ελλάδα «επιταχύνει» τον δημογραφικό «εφιάλτη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Ο… αγροτικός γάμος της χρονιάς! Γαμπρός στα Φάρσαλα πήγε στην εκκλησία με… ενσιρομηχανή!

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη μέσω TikTok: Πώς το κύκλωμα διακινούσε και εκμεταλλευόταν τους Νεπαλέζους εργάτες – Ο ρόλος της 29χρονης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Ο δράστης της διπλής δολοφονίας είχε συνεργό» - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛ.ΑΣ.

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι θα συμμετάσχουν στην Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο για τη Γάζα

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ