Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (13/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (13/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
16:30
COSMOTE SPORT 7 HD
ATP 250 2025
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
16:45
ΕΡΤ2
Φέρωνας Βέροιας – Αθηναϊκός
Greek Handball Premier
18:30
COSMOTE SPORT 7 HD
ATP 250 2025
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Topspin
Εκπομπή
20:30
COSMOTE SPORT 7 HD
ATP 250 2025
Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Εκπομπή Grand Prix 2025
Εκπομπή
21:45
Novasports Premier League
Ουαλία – Βέλγιο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports Start
Σκόπια – Καζακστάν
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 6HD
Σλοβακία – Λουξεμβούργο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 5HD
Σουηδία – Κόσοβο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 4HD
Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Σλοβενία – Ελβετία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Ισλανδία – Γαλλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή