ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Ράζβαν Λουτσέσκου

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής στη Super League, με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Θεσσαλονικείς προπονήθηκαν στη Νέα Μεσημβρία.

Η δουλειά αφορούσε την τακτική, ενώ υπήρξε και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Οι «ασπρόμαυροι» έπαιξαν και οικογενειακό διπλό. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, κάτι που κάνει στα ντέρμπι που δίνει η ομάδα του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεδομένα δε θα έχει στη διάθεσή του, τους Παβλένκα και Χατσίδη. Μένει να φανεί η ετοιμότητα του Ζίβκοβιτς, με τον Σέρβο άσο να προέρχεται από τραυματισμό.