Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Έξαλλος με τον διαιτητή ο Μεντιλίμπαρ - «Μας έβγαλε από το παιχνίδι»

Ο Βάσκος τεχνικός ήταν εκνευρισμένος κυρίως για τη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε, ενώ τα παράπονά του έγιναν περισσότερα μετά τον καταλογισμό του πέναλτι για το μαρκάρισμα του Κωνσταντή Τζολάκη στον Μάρκους Ράσφορντ.

Μάλιστα, στη συνέντευξη Τύπου, ο κόουτς του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα εκφραστικός αναφορικά για τις φάσεις που διαμαρτύρονται οι Πειραιώτες από τις αποφάσεις του Αυστριακού διαιτητή.

Είπατε πριν το ματς ότι εκνευρίζεστε λιγότερο πλέον, απόψε με τον διαιτητή εκνευριστήκατε περισσότερο;

«Το είδατε όλοι γιατί εκνευρίστηκα, όταν μπήκαμε στο παιχνίδι κάποιος μας έβγαλε απ’ αυτό χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό, άλλος έκανε στο γήπεδο τα λάθη».

Προφανώς μιλάτε για τον διαιτητή, πόσο επηρεάστηκε η ομάδα από τα λάθη αυτά;

«Από το να είμαστε μέσα στο παιχνίδι και το 2-0 να το κάνουμε 2-1 για να κάνουμε δύσκολη τη ζωή της Μπαρτσελόνα, μέχρι να βγούμε εντελώς εκτός από τον αγώνα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις αποφάσεις, ίσως από το 2-1 θα μπορούσε το σκορ να ήταν άλλο και όποιος και να βλέπει τώρα το 6-1 είναι αυτό που μένει στην ιστορία και δε θα ξέρει κανείς τι συνέβη σε αυτόν τον αγώνα».

Μιλήσατε καθόλου με τον διαιτητή στο τέλος του αγώνα;

«Δεν ήθελα να μιλήσω με τον διαιτητή, μίλησα με τον 4ο ο οποίος είχε καλή συμπεριφορά. Όσο και να μιλάς σε αυτόν όμως δεν έχει σημασία όσο δε μιλάς στον πρώτο, αλλά δεν ήθελα μην πάρει και με εμένα κάποια λάθος απόφαση. Ήταν μία τρελή απόφαση η κόκκινη του Έσε, ενώ στη φάση του πέναλτι ο Τζολάκης έχει μαζέψει τα χέρια του για να μην βρει τον αντίπαλο και δόθηκε πέναλτι».

Νωρίτερα, ο Βάσκος προπονητής είχε μιλήσει στην κάμερα της «Cosmote TV» όπου είχε σταθεί στις διαιτητικές αποφάσεις του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για:

Τη διαιτησία: «Υπήρχε μια στιγμή στο ματς όπου μπήκαμε στο παιχνίδι, όταν βάλαμε το γκολ. Ξαφνικά όλα άλλαξαν, ανεξήγητη η αποβολή, ούτε το πέναλτι μπορούμε να καταλάβουμε. Τότε άλλαξαν όλα. Μετά από μερικές μέρες κανείς δεν θα θυμάται τι έγινε στο ματς, μόνο το αποτέλεσμα».

Το τι κρατάει: «Ξεκινήσαμε δεχόμενοι δυο γκολ από δικά μας λάθη. Δώσαμε χώρο στον αντίπαλο και τους διευκολύναμε. Ξέρουν να τιμωρούν αυτούς τους χώρους. Μπήκαμε καλά στο δεύτερο μέρος, ισορροπήσαμε και είχαμε ενέργεια. Μετά την αποβολή όλα τελείωσαν για μας. Δεν είχαμε ελπίδα».

Τους τραυματισμούς ενόψει ΑΕΚ: «Δεν έχει σημασία το ντέρμπι, έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες. Αύριο θα δούμε την κατάστασή τους και ελπίζουμε να είναι καλά μέχρι την Κυριακή».

