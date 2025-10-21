Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Κατάρρευση στη Βαρκελώνη μετά την αποβολή

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε η «επίσκεψη» του Ολυμπιακού στην πρωτεύουσα της Καταλονίας. Οι «ερυθρόλευκοι» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League αντιμετώπισαν τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι παρά τις πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες βασικών παικτών, έδειξαν τεράστια ποιότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα, το «συγκρότημα» του Χάσνι Φλικ εκμεταλλεύτηκε στον απόλυτο βαθμό τις στιγμές που οι Πειραιώτες αδράνησαν στον αγωνιστικό χώρο, σκόραρε δύο τέρματα με τον Φερμίν Λόπεθ στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο έκανε… πάρτι, έπειτα από το «δώρο» που πήρε από τον διαιτητή του αγώνα, στη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε.

Ο Αυστριακός Ουρς Σνάιντερ λίγα λεπτά μετά την… αδυναμία του να δει με γυμνό… μάτι το χέρι του Έρικ Γκαρθία μέσα στην περιοχή της Μπαρτσελόνα και χρειάστηκε την επέμβαση του VAR για να υποδείξει το πέναλτι με το οποίο μείωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, απέβαλε με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Σαντιάγκο Έσε, σε μία φάση που δεν ακούμπησε τον Κασαντό. Το άσχημο για τους Πειραιώτες ήταν πως σ’ αυτή την περίπτωση το VAR δεν μπορούσε να… σώσει την κατάσταση.

Η εν λόγω απόφαση του διαιτητή προκάλεσε στη συνέχεια την κατάρρευση των Πρωταθλητών Ελλάδας, οι οποίοι έγιναν… έρμαιο στις «ορέξεις» των ποδοσφαιριστών της Μπαρτσελόνα, μια και στα τελευταία λεπτά, έκαναν… πάρτι, σημείωσαν τέσσερα τέρματα και μετέτρεψαν ένα δύσκολο βράδυ σε υγιεινό περίπατο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του απειλή, πριν συμπληρωθούν 20 δευτερόλεπτα. Ο Ποντένσε βρέθηκε σε θέση βολής και εξαπέλυσε σουτ προς τη γωνία του Σέζνι, με τον Πολωνό γκολκίπερ της Μπάρτσα να πραγματοποιεί δύσκολη επέμβαση, κρατώντας το μηδέν.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 5ο λεπτό, με τον Ράσφορντ να σπαταλά τεράστια ευκαιρία, ενώ δύο λεπτά αργότερα άνοιξαν το σκορ. Ο Γιαμάλ «άδειασε» όποιον βρήκε μπροστά του μέσα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Φερμίν Λόπεθ και αυτός από κοντά έκανε το 1-0. Ήταν ο πρώτος συνδυασμός ανάμεσα σε δύο από τους επτά παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί και προέρχονται από τη φημισμένη «Μασία», Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Κασαδό, Γιαμάλ, Φερμίν, Ντρο Φερνάντεθ.

Παρά το εις βάρος του σκορ, ο Ολυμπιακός δεν κλείστηκε. Πίεσε κατά διαστήματα και προσπάθησε να απειλήσει, χωρίς όμως να φτάσει σε καθαρή φάση για γκολ. Κι ενώ το πρώτο μέρος πλησίαζε στο φινάλε, η ποιότητα της Μπαρτσελόνα μίλησε ξανά. Στο 39’, ο 17χρονος Ντρο Φερνάντεθ πάσαρε στον Φερμίν, ο οποίος «άδειασε» τον Πιρόλα και με ψύχραιμο πλασέ σημείωσε το 2-0, βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη νίκη των «μπλαουγκράνα».

Ο Ολυμπιακός ξαναμπήκε, αλλά ο διαιτητής τον… έβγαλε

Το ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό. Στο 54’ κέρδισε πέναλτι, σε μία φάση που αρχικά φάνηκε να ολοκληρώνεται με κεφαλιά-γκολ του Ελ Κααμπί. Το VAR ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ του Ποντένσε, όμως νωρίτερα στη φάση υπήρχε χέρι του Έρικ Γκαρθία, με αποτέλεσμα να καταλογιστεί η παράβαση και ο Μαροκινός να σκοράρει από τα 11 βήματα για το 2-1.

Η ελπίδα όμως κράτησε λίγο. Στο 57’, ο Ελβετός διαιτητής Ουρς Σνάιντερ απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Έσε για φάουλ στον Κασαδό, σε μια φάση που δεν υπήρχε επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν μια απόφαση που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.

«Καθάρισαν» σε λίγα λεπτά οι Καταλανοί

Με αριθμητικό πλεονέκτημα και αυξημένη αυτοπεποίθηση, η Μπαρτσελόνα βρήκε γρήγορα τρίτο γκολ. Στο 68’, ο Ράσφορντ κέρδισε πέναλτι από τον Τζολάκη και ο Γιαμάλ ανέλαβε την εκτέλεση για το 3-1.

Η συνέχεια είχε τον χαρακτήρα… παράστασης για έναν ρόλο. Στο 74’ ο Ράσφορντ με ιδανικό πλασέ σημείωσε το 4-1, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο νεοεισελθών Μπάρντγκι μοίρασε την ασίστ στον Φερμίν που πέτυχε το τρίτο προσωπικό του γκολ, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ. Το τελικό 6-1 γράφτηκε στο 79’, με τον Ράσφορντ να σκοράρει για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά με σουτ από το ύψος της περιοχής.

Διαιτητής: Ουρς Σνάιντερ (Ελβετία)

Κίτρινες: Μπαλντέ - Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ποντένσε

Κόκκινη: Έσε (57’)

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Μπαλντέ (75’ Μαρτίν), Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ (75’ Αραούχο), Κασαδό, Πέδρι, Ντρο Φερνάντεθ (58’ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75’ Μπάρντγκι) , Φερμίν, Ράσφορντ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (53’ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο (31’ λ.τρ. Νασιμέντο), Ποντένσε (77’ Ταρέμι), Μαρτίνς (46’ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (77’ Γιάρεμτσουκ).