Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Κατάρρευση στη Βαρκελώνη μετά την αποβολή

Άσχημα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/10) για τον Ολυμπιακό, καθώς ηττήθηκε 6-1 από την Μπαρτσελόνα. Σημαντικό ρόλο στην «ερυθρόλευκη» κατάρρευση έπαιξε η κόκκινη στον Έσε στο 57’ του παιχνιδιού, αφού στη συνέχεια οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν τέσσερα τέρματα.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Βαριά ήττα για τους "ερυθρόλευκους" στη Βαρκελώνη
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον χειρότερο τρόπο ολοκληρώθηκε η «επίσκεψη» του Ολυμπιακού στην πρωτεύουσα της Καταλονίας. Οι «ερυθρόλευκοι» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League αντιμετώπισαν τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι παρά τις πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες βασικών παικτών, έδειξαν τεράστια ποιότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα, το «συγκρότημα» του Χάσνι Φλικ εκμεταλλεύτηκε στον απόλυτο βαθμό τις στιγμές που οι Πειραιώτες αδράνησαν στον αγωνιστικό χώρο, σκόραρε δύο τέρματα με τον Φερμίν Λόπεθ στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο έκανε… πάρτι, έπειτα από το «δώρο» που πήρε από τον διαιτητή του αγώνα, στη φάση της αποβολής του Σαντιάγκο Έσε.

Ο Αυστριακός Ουρς Σνάιντερ λίγα λεπτά μετά την… αδυναμία του να δει με γυμνό… μάτι το χέρι του Έρικ Γκαρθία μέσα στην περιοχή της Μπαρτσελόνα και χρειάστηκε την επέμβαση του VAR για να υποδείξει το πέναλτι με το οποίο μείωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, απέβαλε με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Σαντιάγκο Έσε, σε μία φάση που δεν ακούμπησε τον Κασαντό. Το άσχημο για τους Πειραιώτες ήταν πως σ’ αυτή την περίπτωση το VAR δεν μπορούσε να… σώσει την κατάσταση.

Η εν λόγω απόφαση του διαιτητή προκάλεσε στη συνέχεια την κατάρρευση των Πρωταθλητών Ελλάδας, οι οποίοι έγιναν… έρμαιο στις «ορέξεις» των ποδοσφαιριστών της Μπαρτσελόνα, μια και στα τελευταία λεπτά, έκαναν… πάρτι, σημείωσαν τέσσερα τέρματα και μετέτρεψαν ένα δύσκολο βράδυ σε υγιεινό περίπατο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του απειλή, πριν συμπληρωθούν 20 δευτερόλεπτα. Ο Ποντένσε βρέθηκε σε θέση βολής και εξαπέλυσε σουτ προς τη γωνία του Σέζνι, με τον Πολωνό γκολκίπερ της Μπάρτσα να πραγματοποιεί δύσκολη επέμβαση, κρατώντας το μηδέν.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 5ο λεπτό, με τον Ράσφορντ να σπαταλά τεράστια ευκαιρία, ενώ δύο λεπτά αργότερα άνοιξαν το σκορ. Ο Γιαμάλ «άδειασε» όποιον βρήκε μπροστά του μέσα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Φερμίν Λόπεθ και αυτός από κοντά έκανε το 1-0. Ήταν ο πρώτος συνδυασμός ανάμεσα σε δύο από τους επτά παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί και προέρχονται από τη φημισμένη «Μασία», Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρθία, Μπαλντέ, Κασαδό, Γιαμάλ, Φερμίν, Ντρο Φερνάντεθ.

Παρά το εις βάρος του σκορ, ο Ολυμπιακός δεν κλείστηκε. Πίεσε κατά διαστήματα και προσπάθησε να απειλήσει, χωρίς όμως να φτάσει σε καθαρή φάση για γκολ. Κι ενώ το πρώτο μέρος πλησίαζε στο φινάλε, η ποιότητα της Μπαρτσελόνα μίλησε ξανά. Στο 39’, ο 17χρονος Ντρο Φερνάντεθ πάσαρε στον Φερμίν, ο οποίος «άδειασε» τον Πιρόλα και με ψύχραιμο πλασέ σημείωσε το 2-0, βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη νίκη των «μπλαουγκράνα».

Ο Ολυμπιακός ξαναμπήκε, αλλά ο διαιτητής τον… έβγαλε

Το ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό. Στο 54’ κέρδισε πέναλτι, σε μία φάση που αρχικά φάνηκε να ολοκληρώνεται με κεφαλιά-γκολ του Ελ Κααμπί. Το VAR ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ του Ποντένσε, όμως νωρίτερα στη φάση υπήρχε χέρι του Έρικ Γκαρθία, με αποτέλεσμα να καταλογιστεί η παράβαση και ο Μαροκινός να σκοράρει από τα 11 βήματα για το 2-1.

Η ελπίδα όμως κράτησε λίγο. Στο 57’, ο Ελβετός διαιτητής Ουρς Σνάιντερ απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Έσε για φάουλ στον Κασαδό, σε μια φάση που δεν υπήρχε επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Ήταν μια απόφαση που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.

«Καθάρισαν» σε λίγα λεπτά οι Καταλανοί

Με αριθμητικό πλεονέκτημα και αυξημένη αυτοπεποίθηση, η Μπαρτσελόνα βρήκε γρήγορα τρίτο γκολ. Στο 68’, ο Ράσφορντ κέρδισε πέναλτι από τον Τζολάκη και ο Γιαμάλ ανέλαβε την εκτέλεση για το 3-1.

Η συνέχεια είχε τον χαρακτήρα… παράστασης για έναν ρόλο. Στο 74’ ο Ράσφορντ με ιδανικό πλασέ σημείωσε το 4-1, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο νεοεισελθών Μπάρντγκι μοίρασε την ασίστ στον Φερμίν που πέτυχε το τρίτο προσωπικό του γκολ, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ. Το τελικό 6-1 γράφτηκε στο 79’, με τον Ράσφορντ να σκοράρει για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά με σουτ από το ύψος της περιοχής.

Διαιτητής: Ουρς Σνάιντερ (Ελβετία)

Κίτρινες: Μπαλντέ - Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ποντένσε

Κόκκινη: Έσε (57’)

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Μπαλντέ (75’ Μαρτίν), Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ (75’ Αραούχο), Κασαδό, Πέδρι, Ντρο Φερνάντεθ (58’ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75’ Μπάρντγκι) , Φερμίν, Ράσφορντ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (53’ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο (31’ λ.τρ. Νασιμέντο), Ποντένσε (77’ Ταρέμι), Μαρτίνς (46’ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (77’ Γιάρεμτσουκ).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:56ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή - Καλό ταξίδι, Νιόνιο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στον Διονύση Σαββόπουλο: «Το έργο του θα μείνει στους αιώνες»

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τα δικά του λόγια - «Αυτό είναι για μένα η μουσική»

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ο Σαββόπουλος αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος

22:44TRAVEL

Καλαρρύτες: Το θρυλικό πέτρινο βασίλειο στην καρδιά των Τζουμέρκων

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Γερουλάνος για την απώλεια του Σαββόπουλου: «Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες»

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν έδειξε την «αδύναμη πλευρά» του - Η σπάνια εξομολόγηση για την μάχη του με τον καρκίνο

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο μοναδικός δίσκος που ερμήνευσε τραγούδια που δεν ήταν δικά του

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανάρτηση της οικογένειάς του

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν εκμυστηρεύτηκε για τι είχε μετανιώσει στη ζωή του

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ιστορική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Καλά να 'μαστε να ανταμώνουμε» - Αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Κατάρρευση στη Βαρκελώνη μετά την αποβολή

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Αναμένεται αντιπροσωπεία της Κίνας για το θέμα των σπανίων γαιών

21:43LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: «Ευχαριστώ κάθε μέρα τον Θεό που σε έδωσε σε εμένα» - Η τρυφερή ανάρτηση της Κρις Τζένερ για τα γενέθλιά της

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Φιντάν και ο Καλίν συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Χαμάς

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός, σε ηλικία 81 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο μεγαλύτερος Έλληνας τραγουδοποιός, σε ηλικία 81 ετών

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι ύποπτες κλήσεις, το βίντεο στα ΚΤΕΛ και το μυστήριο των 14 εκατομμυρίων ευρώ

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανάρτηση της οικογένειάς του

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από τα δικά του λόγια - «Αυτό είναι για μένα η μουσική»

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν έδειξε την «αδύναμη πλευρά» του - Η σπάνια εξομολόγηση για την μάχη του με τον καρκίνο

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να την σκοτώσω» - Πώς ο 18χρονος έφτασε να γίνει μητροκτόνος

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα - Oδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Όταν εκμυστηρεύτηκε για τι είχε μετανιώσει στη ζωή του

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 25χρονη στη Σαντορίνη: Κατάπιε κουτάλι του γλυκού και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Κατάρρευση στη Βαρκελώνη μετά την αποβολή

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

20:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Τι λένε οι πολίτες για τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

21:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Καλά να 'μαστε να ανταμώνουμε» - Αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί στην φυλακή: Το φιλί στην Κάρλα, η χειραψία με τους αστυνομικούς, το «καλώς ήρθες» των κρατουμένων στη Santé και το κελί των 9 τ.μ.

16:52LIFESTYLE

«Κόλαφος» η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για την Δέσποινα Βανδή: «Μπάζει από παντού το σύστημα» - Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στη κόρη μου είπαν "δεν είναι ταξί"» ξεσπά ο Θανάσης Γρίβας

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/10/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ