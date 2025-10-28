ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1: Οι Κρητικοί έκαναν το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας

Η ομάδα της Κρήτης, υπό το βλέμμα του νέου προπονητή της, Χρήστου Κόντη (μένει μόνο η ανακοίνωση), έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε το «3 στα 3».

Ο ΟΦΗ πήρε με ανατροπή τη νίκη, την οποία ήθελε πολύ και για ψυχολογικούς λόγους, μετά τα άσχημα αποτελέσματα στη Super League, τα οποία οδήγησαν στο «διαζύγιο» με τον Μίλαν Ράσταβατς. Τα κατάφεραν χάρη στα γκολ των Ρακόνιατς (35'), Νους (84') και Σαλσίδο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Ηρακλής είχε προηγηθεί στο 28ο λεπτό με τον Κούστα, ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει ούτε βαθμό, κι ως εκ τούτου γνώρισε την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση μετά το 1-0 επί της Ηλιούπολης (οι Θεσσαλονικείς έχουν δώσει δύο αγώνες).

Οι γηπεδούχοι μετά τα «τρίποντα» επί των Καβάλας (3-0) και Athens Kallithea (1-0) συνεχίζουν με το απόλυτο στη διοργάνωση, έχοντας μπροστά τους άλλο ένα ματς να δώσουν, αυτό με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» στις 3 Δεκεμβρίου. Ο «Γηραιός» έχει να δώσει ακόμα δύο παιχνίδια, αυτά κόντρα σε Παναιτωλικό (3/12) στο Καυτανζόγλειο και Ολυμπιακό (7/12) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Διαιτητής: Μ. Γιουματζίδης

Κίτρινες: Ανδούτσος, Σαλσίδο - Δημητρίου, Χάινριχ, Σιδεράς

ΟΦΗ (Στέλιος Βενετίδης): Λίλο, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Λιούις (61' Χατζηθεοδωρίδης), Καραχάλιος, Βούκοτιτς (61' Μαρινάκης), Φούντας (81' Σενγκέλια), Αποστολάκης (46' Θεοδοσουλάκης), Νους, Ράκονιατς (46' Σαλσίδο)

ΗΡΑΚΛΗΣ (Δημήτρης Σπανός): Καρακασίδης, Κατσίκας (71' Ουές), Δημητρίου (71' Γιαννούτσος), Τσιντώνης (56' Αναστασιάδης), Αναστασίου, Σιδεράς, Χάινριχ, Μωυσιάδης (89' Ταχμετζίδης), Φοφανά, Ντουρμισάι, Κούστα (56' Κυνηγόπουλος)

