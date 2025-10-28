«Γιορτάζουμε τη Δύναμη της Ψυχής των Ελλήνων»: Τα μηνύματα των ομάδων για την 28η Οκτωβρίου

Οι ομάδες της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την 28η Οκτωβρίου.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος σε δήλωση του ανέφερε:

«Σήμερα 28η Οκτωβρίου Γιορτάζουμε τη Δύναμη της Ψυχής των Ελλήνων...

Τη Δύναμη της Ένωσης, τη Δύναμη του Πάθους, την Αφοσίωση, την Αυτοθυσία των Νέων Ανθρώπων, τα Ιερά μας Σύμβολα...

Για την ΑΕΚΑΡΑ μας Πίστη, Ένωση, Επιμονή, Υπομονή, Ψυχραιμία, Σθένος και Αγωνιστικό Πάθος...

Ζήτω η Ελλάδα

Ζήτω τα Ιερά μας Σύμβολα...!!!

Τα βαθύτερα μηνύματα της σημερινής Εθνικής Εορτής είναι Οδηγός Μας!!!»

Ολυμπιακός: Ζήτω η Ελλάδα! / Happy National Day!

Παναθηναϊκός: Τιμούμε το «ΟΧΙ» και όσους πάλεψαν για την ελευθερία

ΠΑΟΚ: Συχνά ελάχιστα ενδιαφέρει το τέλος. Ολόκληρη η δικαίωσή μας στέκεται στην αρχή... Και σε εκείνο το Όχι. Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! Ζήτω η Ελλάδα!

Συχνά ελάχιστα ενδιαφέρει το τέλος. Ολόκληρη η δικαίωσή μας στέκεται στην αρχή... Και σε εκείνο το Όχι.



Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940! Ζήτω η Ελλάδα! ?? pic.twitter.com/RfTk1gy4bC — PAOK FC (@PAOK_FC) October 28, 2025

Άρης: Μια επέτειος, μια μνήμη, ένα χρέος... Το «ΟΧΙ» που δείχνει το μεγαλείο, τη δύναμη, την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει μέσα της η ελληνική ψυχή... Χρόνια πολλά Ελλάδα!

Μια επέτειος, μια μνήμη, ένα χρέος...



Το «ΟΧΙ» που δείχνει το μεγαλείο, τη δύναμη, την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει μέσα της η ελληνική ψυχή...



Χρόνια πολλά Ελλάδα! ?? pic.twitter.com/DGkCUhC1up — ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) October 28, 2025

ΟΦΗ: Θυμόμαστε, τιμούμε… 28η Οκτωβρίου 1940

ΑΕΛ: Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας!

Άστέρας AKTOR: XΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: ?????? ????? ??????!

Λεβαδειακός: Ζήτω η Ελλάδα! / Happy National Day!

Παναιτωλικός: 28η Οκτωβρίου 1940 Χρόνια πολλά Ελλάδα! Χρόνια πολλά Έλληνες!

Πανσερραϊκός: Ί?? ??ί??ς ???ή??? …