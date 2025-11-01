Super League: Στο Βόλο ο Παναθηναϊκός, εντός με Άρη ο Ολυμπιακός στο… άνοιγμα της αυλαίας

Η 9η αγωνιστική αρχίζει με «μάχες» των αιωνίων αντιπάλων, καθώς ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Βόλο και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Άρη – Το πρόγραμμα και η βαθμολογία.

Newsbomb

Super League: Στο Βόλο ο Παναθηναϊκός, εντός με Άρη ο Ολυμπιακός στο… άνοιγμα της αυλαίας
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το… πρώτο πιάτο της 9ης αγωνιστικής στη Super League, περιλαμβάνει τους αιώνιους αντιπάλους. Σήμερα αγωνίζονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, οι οποίοι μεσοβδόμαδα έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις (με Μάλμε εκτός οι «πράσινοι» με PSV εντός οι «ερυθρόλευκοι»).

Το «τριφύλλι» στο τρίτο ματς του Ράφα Μπενίτεθ, κάνει την αρχή παίζοντας στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο. Οι γηπεδούχοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους τα 8 γκολ που δέχτηκαν στα ματς με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό τις προηγούμενες μέρες και σαφώς αποτελεί έξτρα δυσκολία για τους «πράσινους» το συγκεκριμένο γεγονός.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει Ρενάτο Σάντσες, Καλάμπρια, Μπακασέτα, Ντέσερς, Πελίστρι, αλλά στις εξέδρες θα είναι δυναμική η παρουσία των φίλων του Παναθηναϊκού καθώς η ΠΑΕ έχει πάρει 7.000 εισιτήρια για το ματς. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στους 12, με τον Παναθηναϊκό να έχει ματς λιγότερο.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί το «πληγωμένο» Άρη. Οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στην Αττική χωρίς δέκα παίκτες στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ. Από την άλλη ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει Έσε και Ορτέγκα στη διάθεσή του.

Ο Βάσκος θα προχωρήσει σε rotation, ειδικά απ’ τη στιγμή που ακολουθεί κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς την Τρίτη. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν τη νίκη κι αν γίνεται αυτή να έρθει όσο το δυνατόν ανετότερα για την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας.

Πέρα απ’ τα παιχνίδια των αιωνίων, σήμερα διεξάγεται και το ματς του Ατρόμητου με την Κηφισιά. Αναμέτρηση δύο ομάδων που ισοβαθμούν στους 9.

SUPER LEAGUE – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

  • 18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 2
  • 19:30 Ατρόμητος – Κηφισιά Novasports Prime
  • 20:00 Ολυμπιακός – Άρης Cosmote Sport 1

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

  • 17:30 ΑΕΛ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1
  • 19:30 Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ Novasports Prime
  • 21:00 ΑΕΚ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

  • 17:00 Asteras Aktor – ΟΦΗ Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 20

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19

3. Α.Ε.Κ. 16

4. ΑΡΗΣ 12

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 (7αγ.)

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 12

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8

11. Α.Ε.Λ. 7

12. Ο.Φ.Η. 6 (7αγ.)

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

14. ASTERAS AKTOR 3

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Εντυπωσίασε σαν σύγχρονη «Μέδουσα» και απέδειξε γιατί της ανήκει δικαιωματικά ο τίτλος «Βασίλισσα του Halloween»

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο

07:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Τρομερός Ντόντσιτς, ασταμάτητοι Μπουλς - Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (01/11)

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα βήματα για την απογραφή ασανσέρ - Ποια η διαδικασία

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

07:22LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Το ανανεωμένο πρόγραμμα της βραδινής ζώνης – Ποιοι μετακινούνται, ποιοι έρχονται

07:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στο Βόλο ο Παναθηναϊκός, εντός με Άρη ο Ολυμπιακός στο… άνοιγμα της αυλαίας

07:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Προτάσεις για να απολαύσετε την πόλη όπως σας ταιριάζει

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέος σεισμός στην Τουρκία: 4,2 Ρίχτερ - Αισθητός και σε ελληνικά νησιά

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα γίνει η καταβολή των επιδομάτων των 250 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Νοεμβρίου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Η «σιωπηλή απειλή» - Το 86% του νερού ξοδεύεται στην άρδευση, τεράστια η κατασπατάληση

06:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Πόλεμος» εξώδικων από την οικογένεια του 68χρονου - Κοντά στο τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Η δωρεά οργάνων και η πρώτη μεταμόσχευση ποδιού

06:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δύο αγκάθια του Μαξίμου: Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα - Οι έντιμοι αγρότες έχουν δίκιο αλλά φωνάζουν οι απατεώνες

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη: Οι Financial Times αποκάλυψαν το σχέδιο μεταφοράς αρμάτων

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα «χτυπήματα» Δούκα πριν την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι λέει για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Διαμαντοπούλου

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

06:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Οι συγγενείς της 10χρονης απαιτούν την αλήθεια - «Πώς χάθηκε το παιδί;»

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

04:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο: Τα ευρήματα, η νάιλον σακούλα και οι έρευνες των αρχών

05:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Οι συγγενείς της 10χρονης απαιτούν την αλήθεια - «Πώς χάθηκε το παιδί;»

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα βήματα για την απογραφή ασανσέρ - Ποια η διαδικασία

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «κυνηγοί τυφώνων» που εισέβαλαν στην καρδιά της καταιγίδας Melissa - Τα αεροσκάφη με ονόματα από το Μάπετ Σόου

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

02:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη: Οι Financial Times αποκάλυψαν το σχέδιο μεταφοράς αρμάτων

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

06:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δύο αγκάθια του Μαξίμου: Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα - Οι έντιμοι αγρότες έχουν δίκιο αλλά φωνάζουν οι απατεώνες

06:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Πόλεμος» εξώδικων από την οικογένεια του 68χρονου - Κοντά στο τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ