Ολυμπιακός - Άρης: Οι ενδεκάδες στον αγώνα του «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (20:00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 9η αγωνιστική της Super League.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον Ολυμπιακό ο Tζολάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέτσο και Μάνσα στα στόπερ και τους Κοστίνια, Μπρούνο στα άκρα της άμυνας.

Ο Γκαρθία και ο Μουζακίτης θα βρίσκονται στον άξονα, με τους Ποντένσε και Τσικίνιο στα επιθετικά άκρα. Ο Ελ Κααμπί θα αγωνιστεί στην κορυφή, με τον Ταρέμι από πίσω του.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Ο Άρης από την πλευρά του θα παραταχθεί στο Φάληρο με εννέα απουσίες. Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια, στα άκρα της άμυνας τους Τεχέρο και Φατιγκά, ενώ δίδυμο στα στόπερ τους Σούντμπεργκ και Άλβαρο.

Την τριάδα στη μεσαία γραμμή αποτελούν οι Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλος, στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται οι Σίστο και Γιένσεν, ενώ στην κορυφή ο Μορόν.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Φατιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Σίστο, Γιένσεν, Μορόν.