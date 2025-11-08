Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Πανιώνιος
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των δύο ομίλων της κατηγορίας, μετά τις πρώτες αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής.
Στον Α’ όμιλο της Super League 2, η αυλαία της 9ης αγωνιστικής άνοιξε με εύκολη νίκη του πρωτοπόρου Ηρακλή. Ο «γηραιός» συνέτριψε 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Καυτανζόγλειο. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν στο 66΄ με γκολ του Μάναλη, στο 70΄ ο «Άγιαξ της Ηπείρου» έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Σίνα, ενώ στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πέτυχαν άλλα τρία τέρματα με τους Ντουρμισάι (74΄), Μάναλη (82΄, πέναλτι) και Κούστα (89΄).
Ο Αστέρας Τρίπολης Β’ επικράτησε στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Καβάλας με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ ήρθε από φάουλ του Τερεζίου στο 59΄, ενώ οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονταν από το δέκατο λεπτό με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Διονέλλη.
Super League 2 – Α’ όμιλος – 9η αγωνιστική
Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα 4-0
Αστέρας Τρίπολης Β΄ – Καβάλα 1-0
Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β΄ 9/11
Νίκη Βόλου – Μακεδονικός 9/11
Νέστος Χρυσούπολης – Αναγέννηση Καρδίτσας 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ηρακλής 21 -9αγ.
2. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20 -9αγ.
3. Νίκη Βόλου 17
4. Αναγέννηση Καρδίτσας 17
5. ΠΑΟΚ Β΄ 10
6. Νέστος Χρυσούπολης 8
7. Καμπανιακός 7
8. Καβάλα 6 -9αγ.
9. ΠΑΣ Γιάννινα 5 -9αγ.
10. Μακεδονικός 5
Στον Β’ όμιλο ο Πανιώνιος επικράτησε με 2-0 των Χανίων στα Περιβόλια. Οι «κυανέρυθροι» με σουτ του Παναγιώτη Μωραΐτη έκαναν το 1-0 στο 47’ ενώ ο Τζόναθαν Μόρσεϊ ήταν αυτός που πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα κάνοντας το 2-0 με τον ίδιο τρόπο.
Στο επόμενο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ιοάν Γιακόβλεφ με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Super League 2 – Β’ όμιλος – 9η αγωνιστική
Χανιά – Πανιώνιος 0-2
Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ αναβολή
Καλαμάτα ΠΣ – Ελλάς Σύρου 9/11
Παναργειακός – ΓΣ Μαρκό 9/11
Ηλιούπολη – Athens Kallithea FC 10/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Πανιώνιος 21 -9αγ.
2. Καλαμάτα ΠΣ 20
3. Athens Kallithea FC 13
4. ΓΣ Μαρκό 13
5. Ολυμπιακός Β’ 13
6. Ελλάς Σύρου 9
7. Αιγάλεω 9
8. Χανιά 6 -9αγ.
9. Ηλιούπολη 4
10. Παναργειακός 3