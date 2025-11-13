Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Αγκαλιά» με την πρόκριση η Νορβηγία, σκόραρε ο Ίνγκασον

Με το 1,5 πόδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται η Νορβηγία. Οι Σκανδιναβοί επικράτησαν 4-1 της Εσθονίας. Ο Χάαλαντ ήταν πρωταγωνιστής και πάλι, για το θρίαμβο των Σκανδιναβών που έφτασαν τους 21 βαθμούς. Για να απειληθεί η Νορβηγία θα πρέπει να χάσει την τελευταία αγωνιστική από την Ιταλία με 4 γκολ και πάνω.

Νορβηγία - Εσθονία 4-1

(50',52' Σόρλοτ, 56',62' Χάαλαντ - 65' Σαάρμα)

Στον 4ο όμιλο, η Ισλανδία έμεινε «ζωντανή» στο κυνήγι της δεύτερης θέσης, επικρατώντας 2-0 στην έδρα του Αζερμπαϊτζάν. Ο Ίνγκασον του Παναθηναϊκού σκόραρε στο 39’.

Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2

(20' Γκούντμουντσον, 39' Ίνγκασον)

Για τον 6ο όμιλο, ο Βάργκα πέτυχε το μοναδικό γκολ της Ουγγαρίας στην Αρμενία και της έδωσε τη νίκη. Αποτέλεσμα που πιθανότατα της χαρίζει και τη 2η θέση.

Αρμενία - Ουγγαρία 0-1

(33' Βάργκα)