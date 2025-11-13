Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Αγκαλιά» με την πρόκριση η Νορβηγία, σκόραρε ο Ίνγκασον

Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 της Εσθονίας και όλα δείχνουν πως θα περάσει απ’ ευθείας στο Μουντιάλ. Γκολ για τον αμυντικό του Παναθηναϊκού στο Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2

Newsbomb

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Αγκαλιά» με την πρόκριση η Νορβηγία, σκόραρε ο Ίνγκασον
NTB
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με το 1,5 πόδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται η Νορβηγία. Οι Σκανδιναβοί επικράτησαν 4-1 της Εσθονίας. Ο Χάαλαντ ήταν πρωταγωνιστής και πάλι, για το θρίαμβο των Σκανδιναβών που έφτασαν τους 21 βαθμούς. Για να απειληθεί η Νορβηγία θα πρέπει να χάσει την τελευταία αγωνιστική από την Ιταλία με 4 γκολ και πάνω.

Νορβηγία - Εσθονία 4-1
(50',52' Σόρλοτ, 56',62' Χάαλαντ - 65' Σαάρμα)

Στον 4ο όμιλο, η Ισλανδία έμεινε «ζωντανή» στο κυνήγι της δεύτερης θέσης, επικρατώντας 2-0 στην έδρα του Αζερμπαϊτζάν. Ο Ίνγκασον του Παναθηναϊκού σκόραρε στο 39’.

Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2
(20' Γκούντμουντσον, 39' Ίνγκασον)

Για τον 6ο όμιλο, ο Βάργκα πέτυχε το μοναδικό γκολ της Ουγγαρίας στην Αρμενία και της έδωσε τη νίκη. Αποτέλεσμα που πιθανότατα της χαρίζει και τη 2η θέση.

Αρμενία - Ουγγαρία 0-1
(33' Βάργκα)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Με ρεφενέ η κηδεία 63χρονου ο οποίος πέθανε μόνος και έμεινε ημέρες άταφος

22:33LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος που του άλλαξε την ζωή - «Σαν να μπήκε ένα φίλτρο στα μάτια μου και τα βλέπω αλλιώς»

22:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άρνηση χορήγησης βίζας σε ξένους πολίτες λόγω... παχυσαρκίας

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Operation Endgame: Europol και ΕΛΑΣ έπιασαν στην Αθήνα «εγκέφαλο» δικτύου κυβερνοεπιθέσεων

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Αγκαλιά» με την πρόκριση η Νορβηγία, σκόραρε ο Ίνγκασον

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βούλτεψη: Με Σαμαρά δεν έπρεπε να φθάσουμε εκεί - Του έλεγα κάτι και έλεγε να πάρει και τον Βαγγέλη

21:57LIFESTYLE

Μελίνα Ασλανίδου: «Έκανα προσπάθεια να κάνω παιδί, δεν ευόδωσε το πράγμα»

21:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: 8 συλλήψεις για κλοπή ρεύματος, νερού και ρύπανση περιβάλλοντος

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος - Νεκρός ο πιλότος

21:31ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Η «μάχη» για τη 11η αγωνιστική

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Η πρώτη αντίδραση του Κίναν Έβανς: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη, δε θα είναι ποτέ…»

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Τα κέντρα στην Αλβανία θα λειτουργήσουν – Η ευθύνη δεν είναι δική μου» - Σλάιν: «Απέτυχες»

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα διάσταση στο θρίλερ με τον απανθρακωμένο 27χρονο – Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο MrBeast άνοιξε προσωρινό πάρκο αναψυχής στη Σαουδική Αραβία - «Είναι το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει ποτέ»

20:51ΥΓΕΙΑ

Αυτό είναι το μπαχαρικό που ανακουφίζει από το φούσκωμα και τα αέρια - Τι δείχνουν κλινικές μελέτες

20:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Τετράδα ανηλίκων από νωρίς… στην παραβατικότητα – «Μπούκαραν» σε παντοπωλείο

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Με τους 12 από το διπλό στο Παρίσι, μέσα ο Χεζόνια για τη Ρεάλ

20:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Βρυξέλλες: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα διάσταση στο θρίλερ με τον απανθρακωμένο 27χρονο – Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

21:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς στην προσπάθειά τους να διαφύγουν

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Συνετρίβη τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος - Νεκρός ο πιλότος

21:31ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Η «μάχη» για τη 11η αγωνιστική

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION: Διπλάσιο προβάδισμα ΝΔ - Ποιοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά

20:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ο Γρηγόρης Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: «Νικόλα μου, μας τσάκισες»- Θλίψη και πόνος στην κηδεία του 40χρονου κρεοπώλη

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Βυθισμένο» στο πένθος το Δαμάσι για την 49χρονη αρτοποιό - Πρόσφατα είχε χάσει τη μητέρα της - Την Παρασκευή η κηδεία της

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Με ρεφενέ η κηδεία 63χρονου ο οποίος πέθανε μόνος και έμεινε ημέρες άταφος

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλον Μασκ δημοσιεύει μια φλεγόμενη ιταλική σημαία: «Η Ιταλία εξαφανίζεται»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αναζητά σανίδα (ενεργειακής) σωτηρίας στην Αθήνα πριν τον «πιο δύσκολο χειμώνα» στην ιστορία της Ουκρανίας - Πώς η στρατηγική Πούτιν οδηγεί σε «εξέγερση» εναντίον του

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

19:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Την δέρνουν και την βιάζουν – Ποια ηρωίδα είναι το τραγικό θύμα του Παύλου

22:33LIFESTYLE

Γιώργος Σεϊταρίδης: Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος που του άλλαξε την ζωή - «Σαν να μπήκε ένα φίλτρο στα μάτια μου και τα βλέπω αλλιώς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ