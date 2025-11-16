Super League 2: Ο Ηρακλής έχει δύσκολη έξοδο στην Τρίπολη, αθηναϊκό ντέρμπι στην Καλλιθέα

Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας νίκησαν το Σάββατο (15/11) κι έριξαν τον «γηραιό» από την πρώτη θέση.

Ο Ηρακλής θέλει να επιστρέψει στην κορυφή, αλλά έχει δύσκολη έξοδο στην Τρίπολη, όπου αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος έχει «4 στα 4» στο γήπεδο του.

Το Αστέρας AKTOR Β’ – Ηρακλής θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.

Στον Β’ όμιλο, ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι της Athens Kallithea με το Αιγάλεω στο «Γρ. Λαμπράκης».

Το πρόγραμμα της Κυριακής (16/11) στη Super League 2

Α’ όμιλος

14:00 Αστέρας AKTOR Β’ – Ηρακλής ACTION 24

15:00 Καβάλα – Καμπανιακός

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Νίκη Βόλου 23 Αναγέννηση Καρδίτσας 23 ΠΟΤ Ηρακλής 21 -9αγ. Αστέρας AKTOR Β’ 20 -9αγ. ΠΑΟΚ Β’ 11 Νέστος Χρυσούπολης 11 Καμπανιακός 8 -9αγ. Καβάλα 6 -9αγ. Μακεδονικός 5 ΠΑΣ Γιάννινα 5

Β’ όμιλος

13:00 Ελλάς Σύρου – Χανιά

15:00 Παναργειακός – Ηλιούπολη

15:00 Athens Kallithea- Αιγάλεω

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Καλαμάτα 26 -10αγ. Πανιώνιος 21 Athens Kallithea 16 Μαρκό 16 -10αγ. Ολυμπιακός Β' 13 -8αγ. Ελλάς Σύρου 9 Αιγάλεω 9 -8αγ. Χανιά 6 Ηλιούπολη 4 Παναργειακός 3

