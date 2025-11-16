Super League 2: Ο Ηρακλής έχει δύσκολη έξοδο στην Τρίπολη, αθηναϊκό ντέρμπι στην Καλλιθέα
Επικίνδυνη αποστολή για τον Ηρακλή, ο οποίος δοκιμάζεται στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα AKTOR Β’, με στόχο το «διπλό» που θα τον φέρει μόνο πρώτο στην κορυφή του Α’ ομίλου της Super League 2.
Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας νίκησαν το Σάββατο (15/11) κι έριξαν τον «γηραιό» από την πρώτη θέση.
Ο Ηρακλής θέλει να επιστρέψει στην κορυφή, αλλά έχει δύσκολη έξοδο στην Τρίπολη, όπου αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος έχει «4 στα 4» στο γήπεδο του.
Το Αστέρας AKTOR Β’ – Ηρακλής θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.
Στον Β’ όμιλο, ξεχωρίζει το αθηναϊκό ντέρμπι της Athens Kallithea με το Αιγάλεω στο «Γρ. Λαμπράκης».
Το πρόγραμμα της Κυριακής (16/11) στη Super League 2
Α’ όμιλος
- 14:00 Αστέρας AKTOR Β’ – Ηρακλής ACTION 24
- 15:00 Καβάλα – Καμπανιακός
Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)
- Νίκη Βόλου 23
- Αναγέννηση Καρδίτσας 23
- ΠΟΤ Ηρακλής 21 -9αγ.
- Αστέρας AKTOR Β’ 20 -9αγ.
- ΠΑΟΚ Β’ 11
- Νέστος Χρυσούπολης 11
- Καμπανιακός 8 -9αγ.
- Καβάλα 6 -9αγ.
- Μακεδονικός 5
- ΠΑΣ Γιάννινα 5
Β’ όμιλος
- 13:00 Ελλάς Σύρου – Χανιά
- 15:00 Παναργειακός – Ηλιούπολη
- 15:00 Athens Kallithea- Αιγάλεω
Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
- Καλαμάτα 26 -10αγ.
- Πανιώνιος 21
- Athens Kallithea 16
- Μαρκό 16 -10αγ.
- Ολυμπιακός Β' 13 -8αγ.
- Ελλάς Σύρου 9
- Αιγάλεω 9 -8αγ.
- Χανιά 6
- Ηλιούπολη 4
- Παναργειακός 3
