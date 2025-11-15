Super League 2: Η Καλαμάτα συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς τη «μεγάλη» κατηγορία!

Η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα (3-2) από την έδρα της Μαρκό και παραμένει μόνη πρώτη στην κορυφή του Β’ ομίλου της Super League 2, ούσα στο +5 από τον Πανιώνιο, ο οποίος έχει ένα ματς λιγότερο.

Η εντυπωσιακή πορεία της «Μαύρης Θύελλας» συνεχίζεται, περνώντας από μια έδρα που μέχρι σήμερα (15/11) ήταν απροσπέλαστη.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πέρασε από το Μαρκόπουλο και πανηγύρισε το τρίτο διαδοχικό «τρίποντο» της και όγδοο σε 10 αγώνες (έχει και δύο ισοπαλίες). Η Μαρκό, από την πλευρά της, γνώρισε την πρώτη εντός έδρας ήττα της και μόλις δεύτερη συνολικά στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ριτσωτάκη στο 7ο λεπτό, για να έρθει η ισοφάριση στο 38’ από τον Κωτσόπουλο. Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, χάρη στα τέρματα των Τσέλιου (48’) και Βαφέα (61’), με τον Καλλέργη να μειώνει σε 2-3 στο 65ο λεπτό.

Στα λεπτά που απέμεναν η Καλαμάτα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε κι έφυγε με το «διπλό» από μια δύσκολη έδρα.

ΜΑΡΚΟ: Αυγερινός, Τσάκνης, Ντέτλερ (55′ Γκίνη), Ριτσωτάκης (72′ Μιγιενγκά), Σμάλης, Αλεξόπουλος, Μιούλερ (46′ Καλλέργης), Οικονομίδης (81′ Μπλανκ Καζάου), Κωνσταντακόπουλος, Μεντόζα (82′ Παυλίδης), Φατιόν.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τσορνομάζ, Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Λυμπεράκης, Παμλίδης (62′ Μάντζης), Κωτσόπουλος (85′ Σπυράκος), Γκάμα (70′ Ντιγκινί), Τσέλιος.

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

  1. Καλαμάτα 26 -10αγ.
  2. Πανιώνιος 21
  3. Athens Kallithea 16
  4. Μαρκό 16 -10αγ.
  5. Ολυμπιακός Β΄ 13 -8αγ.
  6. Ελλάς Σύρου 9
  7. Αιγάλεω 9 -8αγ.
  8. Χανιά 6
  9. Ηλιούπολη 4
  10. Παναργειακός 3

