Super League 2: Δύσκολες αποστολές για Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11)

Η ομάδα της Μεσσηνίας αγωνίζεται με τη Μαρκό, έχοντας ως μοναδικό στόχο το «διπλό» που θα τη διατηρήσει μόνη πρώτη στην κορυφή του Β’ ομίλου.

Η Καλαμάτα θα βάλει παράλληλα πίεση και στον Πανιώνιο, ο οποίος δεν αγωνίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β’ αναβλήθηκε. Σε περίπτωση νίκης η «Μαύρη Θύελλα» θα βρεθεί στο +5 από τους «κυανέρυθρους».

Στον Α’ όμιλο, η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος μετράει αήττητο τριών αγωνιστικών. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ο οποίος παίζει την Κυριακή (16/11) με τον Αστέρα AKTOR Β’ στην Τρίπολη στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής.

Σε απόσταση… αναπνοής είναι κι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Μακεδονικό, σε μια αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11) στη Super League 2

Α’ όμιλος

14:00 Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24

15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

ΠΟΤ Ηρακλής 21 Νίκη Βόλου 20 Αναγέννηση Καρδίτσας 20 Αστέρας Τρίπολης Β 20 ΠΑΟΚ Β’ 11 Νέστος Χρυσούπολης 8 Καμπανιακός 8 Καβάλα 6 ΠΑΣ Γιάννινα 5 Μακεδονικός 5

Β’ όμιλος

13:00 ΓΣ Μαρκό – Καλαμάτα

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Καλαμάτα ΠΣ 23 Πανιώνιος 21 Athens Kallithea FC 16 ΓΣ Μαρκό 16 Ολυμπιακός Β’ 13 -8αγ. Ελλάς Σύρου 9 Αιγάλεω 9 -8αγ. Χανιά 6 Ηλιούπολη 4 Παναργειακός 3

