Super League 2: Δύσκολες αποστολές για Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11)

Με εκτός έδρας δοκιμασίες της Καλαμάτας και της Νίκη Βόλου ξεκινάει ο δεύτερος γύρος της κανονικής περιόδου στη Super League 2.

Newsbomb

Super League 2 Καλαμάτα
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομάδα της Μεσσηνίας αγωνίζεται με τη Μαρκό, έχοντας ως μοναδικό στόχο το «διπλό» που θα τη διατηρήσει μόνη πρώτη στην κορυφή του Β’ ομίλου.

Η Καλαμάτα θα βάλει παράλληλα πίεση και στον Πανιώνιο, ο οποίος δεν αγωνίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β’ αναβλήθηκε. Σε περίπτωση νίκης η «Μαύρη Θύελλα» θα βρεθεί στο +5 από τους «κυανέρυθρους».

Στον Α’ όμιλο, η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ Β’, ο οποίος μετράει αήττητο τριών αγωνιστικών. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο Ηρακλή, ο οποίος παίζει την Κυριακή (16/11) με τον Αστέρα AKTOR Β’ στην Τρίπολη στο μεγάλο ματς της αγωνιστικής.

Σε απόσταση… αναπνοής είναι κι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Μακεδονικό, σε μια αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11) στη Super League 2

Α’ όμιλος

  • 14:00 Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24
  • 15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου
  • 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

  1. ΠΟΤ Ηρακλής 21
  2. Νίκη Βόλου 20
  3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20
  4. Αστέρας Τρίπολης Β 20
  5. ΠΑΟΚ Β’ 11
  6. Νέστος Χρυσούπολης 8
  7. Καμπανιακός 8
  8. Καβάλα 6
  9. ΠΑΣ Γιάννινα 5
  10. Μακεδονικός 5

Β’ όμιλος

  • 13:00 ΓΣ Μαρκό – Καλαμάτα

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

  1. Καλαμάτα ΠΣ 23
  2. Πανιώνιος 21
  3. Athens Kallithea FC 16
  4. ΓΣ Μαρκό 16
  5. Ολυμπιακός Β’ 13 -8αγ.
  6. Ελλάς Σύρου 9
  7. Αιγάλεω 9 -8αγ.
  8. Χανιά 6
  9. Ηλιούπολη 4
  10. Παναργειακός 3

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:06ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Τρίμηνη αναστολή κυρώσεων κατά της ρωσικών συμφερόντων πετρελαϊκής NIS

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League

13:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI προσθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό στο ChatGPT – Ποια λειτουργία δοκιμάζει

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 45χρονου αλλοδαπού - Απώθησε με βία τους αστυνομικούς

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στην περιπέτεια των Κινέζων αστροναυτών που είχαν εγκλωβιστεί στη Τιανγκόνγκ, επέστρεψαν στη Γη

12:38LIFESTYLE

«Εσύ χαμογέλα!»: Με εμφάνιση - φωτιά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «μάλωσε» φωτογράφο στο κόκκινο χαλί του Stranger Things στο Λονδίνο

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως έπειτα από 88 χρόνια χιλιάδες σελίδες εγγράφων για την εξαφάνιση της Αμέλια Έρχαρτ

12:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρη» η Μαρινάκου! – Σπουδαία κίνηση για το τμήμα στίβου της «Ένωσης»

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έχω «σχεδόν» αποφασίσει για τη Βενεζουέλα - Σχέδια στρατιωτικών επιχειρήσεων εξετάζουν ανώτατοι αξιωματούχοι

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Εντοπίστηκαν από τις κάμερες

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Δύσκολες αποστολές για Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/11)

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό: Νεκρός 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

11:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε δύο ανήλικους στη Θεσσαλονίκη: Επιχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα με μαχαίρι- Ο υπάλληλος τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντες γεμάτες μετρητά και χρυσή τουαλέτα: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι - «Πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου»

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο London School of Economics: Η Ελλάδα παράδειγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και μεταρρυθμίσεων

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Η καμαρούλα μια σταλιά» που κράτησε ζωντανή τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου ζει στη Θεσσαλονίκη

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Κάρφωσαν κλειδί στο μέτωπο ενός πατέρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα κοριτσιών Κ16 – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Εντοπίστηκαν από τις κάμερες

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντες γεμάτες μετρητά και χρυσή τουαλέτα: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι - «Πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου»

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Λεία 1,3 εκατ. ευρώ και διαμάντια – «Ο επιχειρηματίας είχε μπράβους και εκτελεστές»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

12:38LIFESTYLE

«Εσύ χαμογέλα!»: Με εμφάνιση - φωτιά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «μάλωσε» φωτογράφο στο κόκκινο χαλί του Stranger Things στο Λονδίνο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Κηφισό: Νεκρός 42χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

07:50ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Σάλος με το ντοκιμαντέρ για το DNA του Χίτλερ - Πώς χαρακτηρίζουν τα συμπεράσματα για «μικροφαλία», αυτισμό και διπολική διαταραχή - Ποιοι αντιδρούν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Υπήρξε συμπλοκή και πέρυσι, ακολούθησε σασμός» - Τι λένε οι ψυχολόγοι για τα παιδιά του χωριού

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου με δύο σοβαρά τραυματίες

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξεκινά σήμερα η 24ωρη αστυνόμευση σε οικισμούς Ρομά της Αττικής – Τι προβλέπει το σχέδιο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εξάγει γιατρούς και εισάγει… εργάτες και σερβιτόρους – Αποκαλυπτική έκθεση

13:45LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πότε κάνει πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη σειρά του MEGA

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ