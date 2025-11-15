Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Προκρίθηκε η Κροατία, με το… 1,5 πόδι η Ολλανδία

Τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής ζώνης και οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Προκρίθηκε η Κροατία, με το… 1,5 πόδι η Ολλανδία
Η Κροατία επικράτησε 3-1 των Νησιών Φερόε και αυτό το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εξασφαλίζοντας την πρωτιά στον 12ο όμιλο.

Η Ολλανδία έφυγε με την ισοπαλία από την Πολωνία (1-1) και διατήρησε το +3 από την αντίπαλό της. Οπότε είναι με το… 1,5 πόδι στο Μουντιάλ, καθώς είναι στο +13 στη διαφορά των γκολ απ’ τους Πολωνούς, ακόμη κι αν χάσουν στην έδρα τους απ’ τους Λιθουανούς.

Στον 1ο όμιλο Γερμανοί και Σλοβάκοι δίνουν «μάχη», καθώς νίκησαν το Λουξεμβούργο και Βόρεια Ιρλανδία, ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς και θα λύσουν μια και καλή τους... λογαριασμούς τους τη Δευτέρα (17/11) στη Λειψία.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

14 Νοεμβρίου 2025

Λουξεμβούργο - Γερμανία 0-2

(49', 69' Βολτεμάντε)

Σλοβακία - Βόρεια Ιρλανδία 1-0

(90'+1' Μπόμπτσεκ)

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία - Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Σλοβενία - Κόσοβο

21:45 Ελβετία - Σουηδία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο - Ελβετία

21:45 Σουηδία - Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ελλάδα - Σκωτία

21:45 Δανία - Λευκορωσία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα

21:45 Σκωτία - Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία 0-2

(20' Γκούντμουντσον, 39' Ίνγκασον)

Γαλλία - Ουκρανία 4-0

(55'πέν,83' Μπαπέ, 76' Ολίσε, 84' Εκιτικέ)

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία

19:00 Ουκρανία - Ισλανδία

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Γεωργία - Ισπανία

19:00 Τουρκία - Βουλγαρία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία - Γεωργία

21:45 Ισπανία - Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Αρμενία - Ουγγαρία 0-1

(33' Βάργκα)

Ιρλανδία - Πορτογαλία 2-0

(17',45' Πάροτ)

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία - Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία - Αρμενία

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

14 Νοεμβρίου 2025

Φινλανδία - Μάλτα 0-1

(82' Γκρετς)

Πολωνία - Ολλανδία 1-1

(43' Καμίνσκι - 47' Ντεπάι)

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα - Πολωνία

21:45 Ολλανδία - Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Κύπρος - Αυστρία

21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ρουμανία

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία - Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Νορβηγία - Εσθονία 4-1

(50',52' Σόρλοτ, 56',62' Χάαλαντ - 65' Σαάρμα)

Μολδαβία - Ιταλία 0-2

(88' Μαντσίνι, 90'+3 Εσπόζιτο)

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ - Μολδαβία

21:45 Ιταλία - Νορβηγία

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

15 Νοεμβρίου 2025

16:00 Καζακστάν - Βέλγιο

19:00 Λιχτενστάιν - Ουαλία

Ρεπό: Σκόπια

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία - Σκόπια

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Ανδόρα - Αλβανία 0-1

(67' Ασλάνι)

Αγγλία - Σερβία 2-0

(28' Σάκα, 90' Εζε)

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία - Αγγλία

19:00 Σερβία - Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

14 Νοεμβρίου 2025

Γιβραλτάρ - Μαυροβούνιο 1-2

(20' Τζέσοπ - 33' Άντζιτς, 42' πέν. Κρστόβιτς)

Κροατία - Νησιά Φαρόε 3-1

(23' Γκβάρντιολ, 57' Μούσα, 70' Βλάσιτς - 16' Τούρι)

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο - Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ:

-Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-UEFA (Ευρώπη): Αγγλία, Γαλλία, Κροατία

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Οι θέσεις πρόκρισης:

-AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

-CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-UEFA: 16 απευθείας θέσεις

