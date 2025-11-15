Ολυμπιακός: Σπουδαία διάκριση! Ο Μουζακίτης αναδείχθηκε Golden Boy Web 2025

Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο Μουζακίτης ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα!

Είναι μια σπουδαία ατομική διάκριση, η οποία έρχεται μετά την κατάκτηση του Youth League με την Κ19 τη σεζόν 2023/24 και το νταμπλ της περασμένης αγωνιστικής περιόδου με την πρώτη ομάδα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025!

Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο χαφ του Ολυμπιακού κατακτά το βραβείο, καθώς ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα!

Ένας διαγωνισμός που διήρκησε πέντε μήνες, διάστημα κατά το οποίο περισσότεροι από ένα εκατ. φίλαθλοι ψήφισαν και έφεραν τον ποδοσφαιριστή του Θρύλου στην κορυφή της Ευρώπης, μπροστά από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε έναν από τους τέσσερις γύρους της ψηφοφορίας, ο διεθνής μέσος ήταν πρώτος και… δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ένα παιδί από τα «σπλάχνα» του Ολυμπιακού στον ευρωπαϊκό… θρόνο, διαδεχόμενο τον περσινό νικητή Kenan Yıldız της Juventus! Ο Μουζακίτης προσθέτει το όνομά του στη λίστα όπου υπάρχουν ήδη τα oνόματα άλλων σπουδαίων παικτών, των προηγούμενων νικητών: Jude Bellingham (2023), Nicola Zalewski (2022), Karim Adeyemi (2021), Ansu Fati (2020), Mattéo Guendouzi (2019) και Justin Kluivert (2018).

Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Νέους του Ολυμπιακού το 2023-2024, νταμπλούχος με την πρώτη ομάδα και κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής στη σεζόν – ορόσημο 2024-2025. Και τώρα ευρωπαϊκή κορυφή για το νέο «Golden Boy Web»!

Χρήστο, συγχαρητήρια! Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι υπερήφανη».

