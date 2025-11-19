ΠΑΟΚ: Ολοκληρώνονται οι επιστροφές διεθνών - Ατομικό ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Καμαρά

Την Τετάρτη (19/11) ήταν η σειρά του Αντρίγια Ζίβκοβιτς να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα της ομάδας, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται στην προπόνηση της Πέμπτης (20/11) να έχει στη διάθεσή του σχεδόν όλους τους διεθνείς, γεγονός που θα του επιτρέψει να ανεβάσει ρυθμούς και να προετοιμάσει την ομάδα για το επερχόμενο επίσημο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά μετά τον μυϊκό τραυματισμό του και ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός δείχνει να βρίσκεται σε καλό δρόμο, αλλά θα χρειαστεί σταδιακή επανένταξη.

Το πρόγραμμα των προπονήσεων κυμάνθηκε σε υψηλή ένταση, με προθέρμανση μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, συνέχεια σε κομμάτια κατοχής μπάλας και έπειτα δουλειά σε τελειώματα και τακτική, με τους παίκτες χωρισμένους σε δύο γκρουπ. Η ημέρα έκλεισε με οικογενειακό δίτερμα, το οποίο βοήθησε τον Λουτσέσκου να διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητας όσων βρίσκονται ήδη στη βάση.

Στα ιατρικά, πέρα από τον Κωνσταντέλια που προπονήθηκε ατομικά, ο Μαντί Καμαρά συνέχισε με θεραπεία. Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί ξανά την Πέμπτη (20/11) στις 11:00, μπαίνοντας πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο προετοιμασίας ενόψει της επιστροφής στη δράση.

Διαβάστε επίσης