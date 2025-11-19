Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού με Πελίστρι, παρών και ο Κορόνα

Ο Ουρουγουανός επέστρεψε, προπονήθηκε και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό, ενώ την πρώτη του παρουσία πραγματοποίησε και ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.   

Λήξη... συναγερμού στο Κορωπί αφού οι φήμες που ηθελαν τον Φακούντο Πελίστρι να επιστρέφει τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της χώρας του, δεν επιβεβαιώθηκαν και πλέον ο ποδοσφαιριστής αφού πήρε μέρος στην προπόνηση (αποφόρτιση), τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Παρά τα ευχάριστα του Πελίστρι, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί μια σειρά από ιατρικά προβλήματα.

Ρενάτο Σάντσες, Ντάβιντε Καλάμπρι και Σίρι Ντέσερς δε θα πρέπει να υπολογίζονται, αφού οι δύο πρώτοι δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, ενώ ο έμπειρος επιθετικός δεν έχει ακόμα δικαίωμα να μπει στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας του, μετά την αλλαγή που έγινε στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ θεραπεία ακολούθησε και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ο Ντραγκόφσκι απουσίασε με άδεια, ενώ εκτός παρέμειναν οι Σιώπης, Τσέριν και Λαφόν.

Αντίθετα, πιθανότητες έχει να βρίσκεται στην αποστολή ο Γιάννης Κώτσιρας (θα φανεί στην αυριανή προπόνηση), ενώ ο Κάρολ Σφιντέρσκι αγωνίστηκε κανονικά με την Πολωνία και υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή του.

Την ίδια στιγμή την πρώτη του παρουσία στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας, πραγματοποίησε και ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, με τον νέο τεχνικό της ομάδας να παρουσιάζεται επισήμως στους «πράσινους».

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη αναμέτρηση στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο και συνέχισαν στο γήπεδο με τακτική και παιχνίδι. Στο πρόγραμμα ενσωματώθηκαν οι Σφιντέρσκι, Ίνγκασον, Μπρέγκου, Φικάι που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις με την εθνική, ενώ πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησε ο Πελίστρι. Με άδεια απουσίασε ο Ντραγκόφσκι. Απόντες ήταν οι διεθνείς Σιώπης, Τσέριν, Λαφόν. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κώτσιρας, Καλάμπρια, Ντέσερς, Σάντσες και ο Νίκας (λόγω στομαχικών διαταραχών). Θεραπεία ακολούθησε ο Κυριακόπουλος.

Πριν την έναρξη της προπόνησης παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές ο νέος τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Μιγκέλ Κορόνα».

