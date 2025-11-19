Super League: Ο Γερμανός Όσμερς σφυρίζει το ΑΕΚ - Άρης | Οι ορισμοί της αγωνιστικής
Με την ίδια… συνταγή συνεχίζει η ΚΕΔ, καθώς όρισε τον Χαρμ Όσμερς από την Γερμανία στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ - Άρης.
Ο ρέφερι που ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν, μια και ήταν ο «άρχων» του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 2-1.
Βοηθοί του Γερμανού διαιτητή στο ντέρμπι της «OPAP Arena» θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Ρένε Ρόντε, 4ος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Πολυχρόνης.
Από εκεί και πέρα, ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε στο ματς του Πανσερραϊκού με τον Παναθηναϊκό, ο Τάσος Σιδηρόπουλος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, ενώ ο Γιώργος Κόκκινος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά.
Συνοπτικά, οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League:
|Αγωνιστική/Όμιλος
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Γήπεδο
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Διαιτητής
|ΕΠΣ
|1ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|2ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|4ος Διαιτητής
|ΕΠΣ
|VAR
|ΕΠΣ
|AVAR
|ΕΠΣ
|Παρατηρητής Διαιτησίας
|ΕΠΣ
|11.1
|24/11/2025
|18:00
|ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
|Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|11.1
|24/11/2025
|20:00
|AEL FC ARENA
|ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
|ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
|ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
|ΕΥΒΟΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|11.1
|23/11/2025
|17:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
|ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΗΜΑΘΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΙΟΦΛΙΚΗ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|11.1
|23/11/2025
|19:00
|ΤΟΥΜΠΑ
|ΠΑΕ ΠΑΟΚ
|ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|11.1
|23/11/2025
|21:00
|OPAP ARENA
|ΠΑΕ ΑΕΚ
|ΠΑΕ ΑΡΗΣ
|HARM OSMERS
|ΕΠΟ
|DOMINIK KARL-EUGEN SCHAAL
|ΕΠΟ
|RENÉ ROHDE
|ΕΠΟ
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|CHRISTIAN DINGERT
|ΕΠΟ
|ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ
|ΕΠΟ
|11.1
|22/11/2025
|19:30
|ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
|ASTERAS AKTOR FC
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
|ΓΡΕΒΕΝΩΝ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΟΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣ
|ΚΑΒΑΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|11.1
|22/11/2025
|20:00
|ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
|ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ