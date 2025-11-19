Super League: Ο Γερμανός Όσμερς σφυρίζει το ΑΕΚ - Άρης | Οι ορισμοί της αγωνιστικής

Ο ρέφερι που ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν, μια και ήταν ο «άρχων» του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 2-1.

Βοηθοί του Γερμανού διαιτητή στο ντέρμπι της «OPAP Arena» θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Ρένε Ρόντε, 4ος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Πολυχρόνης.

Από εκεί και πέρα, ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε στο ματς του Πανσερραϊκού με τον Παναθηναϊκό, ο Τάσος Σιδηρόπουλος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, ενώ ο Γιώργος Κόκκινος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League:

22/11/2025 - 24/11/2025 Αγωνιστική/Όμιλος Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Διαιτητής ΕΠΣ 1ος Βοηθός ΕΠΣ 2ος Βοηθός ΕΠΣ 4ος Διαιτητής ΕΠΣ VAR ΕΠΣ AVAR ΕΠΣ Παρατηρητής Διαιτησίας ΕΠΣ 11.1 18:00 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 11.1 20:00 AEL FC ARENA ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 11.1 17:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΙΟΦΛΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 11.1 19:00 ΤΟΥΜΠΑ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.1 21:00 OPAP ARENA ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΑΕ ΑΡΗΣ HARM OSMERS ΕΠΟ DOMINIK KARL-EUGEN SCHAAL ΕΠΟ RENÉ ROHDE ΕΠΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ CHRISTIAN DINGERT ΕΠΟ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ ΕΠΟ 11.1 19:30 ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ASTERAS AKTOR FC ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 11.1 20:00 ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

