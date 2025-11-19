Super League: Ο Γερμανός Όσμερς σφυρίζει το ΑΕΚ - Άρης | Οι ορισμοί της αγωνιστικής

Με την ίδια… συνταγή συνεχίζει η ΚΕΔ, καθώς όρισε τον Χαρμ Όσμερς από την Γερμανία στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ - Άρης.

Χαρμ Όσμερς
Συνεχίζεται η γερμανική παρουσία στα ελληνικά ντέρμπι
Ο ρέφερι που ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν, μια και ήταν ο «άρχων» του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 2-1.

Βοηθοί του Γερμανού διαιτητή στο ντέρμπι της «OPAP Arena» θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Ρένε Ρόντε, 4ος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Πολυχρόνης.

Από εκεί και πέρα, ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε στο ματς του Πανσερραϊκού με τον Παναθηναϊκό, ο Τάσος Σιδηρόπουλος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, ενώ ο Γιώργος Κόκκινος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League:

22/11/2025 - 24/11/2025
Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
11.124/11/202518:00ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣΠ.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥΑΘΗΝΩΝΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣΛΑΡΙΣΑΣΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣΧΑΝΙΩΝΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΘΗΝΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΛΕΣΒΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΘΗΝΩΝ
11.124/11/202520:00AEL FC ARENAΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑΠΑΕ ΟΦΗ 1925ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣΠΕΛΛΑΣΡΑΙΝΧΑΡΝΤ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣΠΕΛΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΕΥΒΟΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣΔΡΑΜΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΑΘΗΝΩΝ
11.123/11/202517:00ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΘΗΝΩΝΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΗΜΑΘΙΑΣΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥΧΑΝΙΩΝΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΣΙΟΦΛΙΚΗΛΑΡΙΣΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣΗΠΕΙΡΟΥΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
11.123/11/202519:00ΤΟΥΜΠΑΠΑΕ ΠΑΟΚΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΗΠΕΙΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥΚΑΒΑΛΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣΛΑΡΙΣΑΣ
11.123/11/202521:00OPAP ARENAΠΑΕ ΑΕΚΠΑΕ ΑΡΗΣHARM OSMERSΕΠΟDOMINIK KARL-EUGEN SCHAALΕΠΟRENÉ ROHDEΕΠΟΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣΚΟΖΑΝΗΣCHRISTIAN DINGERTΕΠΟΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥΕΠΟ
11.122/11/202519:30ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣASTERAS AKTOR FCΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΛΕΣΒΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣΓΡΕΒΕΝΩΝΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΛΛΟΣΛΕΣΒΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΤΣΙΑΡΑΣΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΤΣΩΝΗΣΑΘΗΝΩΝ
11.122/11/202520:00ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣΛΑΡΙΣΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣΑΘΗΝΩΝΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

