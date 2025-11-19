Εθνική Ελλάδας: Η επόμενη ημέρα μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε με πικρό τρόπο την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026, καθώς έμεινε στο 0-0 με τη Λευκορωσία και για μια ακόμα φορά δεν κατάφερε να προκριθεί σε μεγάλη διοργάνωση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε τον έκτο σερί αποκλεισμό σε Euro ή Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς τελευταία φορά συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία.

Παρά τις ελπίδες που είχε δημιουργήσει το νεανικό σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τις σπουδαίες εμφανίσεις της στο προηγούμενο Nations League, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 3ου ομίλου.

Οι συνεχόμενες αποτυχίες της Εθνικής στα προκριματικά:

Euro 2016

Μουντιάλ 2018

Euro 2020

Μουντιάλ 2022

Euro 2024

Μουντιάλ 2026

Η επόμενη ημέρα για την Ελλάδα

Από εδώ και πέρα η Ελλάδα θα δώσει φιλικά παιχνίδια στα «παράθυρα», καθώς επόμενη επίσημη υποχρέωση θα υπάρξει και πάλι στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026!

Τότε είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα του επόμενου Nations League, όπου η Ελλάδα βρίσκεται πια στην Α’ κατηγορία και θα περιμένει την κλήρωση (δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ημερομηνία) για να μάθει με ποιες ομάδες από τα υπόλοιπα τρία γκρουπ δυναμικότητας (Α’ γκρουπ: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία. Β’ γκρουπ: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία. Γ’ γκρουπ: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία) θα σχηματίσει τον έναν από τους τέσσερις ομίλους.

Μεγάλος στόχος το Euro 2028

Επόμενη μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική ομάδα είναι το Euro 2028, με την Ελλάδα να ελπίζει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στα προκριματικά, τα οποία θα διεξαχθούν με 54 ομάδες (ανάμεσά τους και οι συνδιοργανώτριες της τελικής φάσης).

Όπως ακριβώς προβλεπόταν και στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, οι συμμετέχουσες Εθνικές Ομάδες θα σχηματίσουν δώδεκα ομίλους των τεσσάρων ή πέντε ομάδων. Οι διοργανώτριες (Αγγλία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Σκωτία και Ουαλία) θα κληρωθούν σε ξεχωριστούς ομίλους.

Οι 12 νικητές των ισάριθμων ομίλων και οι 8 καλύτεροι δεύτεροι (20 ομάδες) θα προκριθούν απευθείας στην τελική φάση του EURO 2028.

Δύο θέσεις στην τελική φάση θα καταληφθούν από τις δύο καλύτερες, στη βαθμολογία, διοργανώτριες χώρες που δεν θα έχουν προκριθεί ούτε ως νικήτριες ομίλων ούτε ως καλύτερες δεύτερες. Οι υπόλοιπες θέσεις θα καθοριστούν μέσω αγώνων μπαράζ μεταξύ των υπόλοιπων δεύτερων των προκριματικών ομίλων και των καλύτερων νικητριών ομίλων του UEFA Nations League 2026-27.

Η τελική βαθμολογία του 3ου ομίλου: