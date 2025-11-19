Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Η απάντηση Μανδά στα σενάρια για «άκυρο» στους «πράσινους»

Μεγάλη συζήτηση έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες αναφορικά με την πιθανότητα μεταγραφής του Χρήστου Μανδά στον Παναθηναϊκό.

Ένα δημοσίευμα της «Corriere dello Sport» έβαλε στο κόλπο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και ομάδων από την Αγγλία, φουντώνοντας ακόμα περισσότερο τις φήμες που προϋπήρχαν αναφορικά με ενδιαφέρον των «πράσινων» για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Στο δημοσίευμα αναφερόταν πως ο Μανδάς, που δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Λάτσιο, έχει απορρίψει την πρόταση του Παναθηναϊκού, αλλά ο ίδιος ο παίκτης με δηλώσεις του στην ΕΡΑ Σπορ ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν αληθεύει.

«Κανείς δεν μπορεί να απορρίψει μια πρόταση που δεν του έχει γίνει», τόνισε, ρίχνοντας φως στη σύγχυση που προκάλεσαν οι αναφορές από την Ιταλία. Μάλιστα, ο τερματοφύλακας της Λάτσιο τόνισε ότι δεν υπήρξε κάτι συγκεκριμένο ούτε από τον Παναθηναϊκού ούτε από τη Γουλβς, η οποία είχε ενδιαφερθεί το καλοκαίρι.

«Σχεδόν 1,5 μήνα πριν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου, δεν σκέφτομαι κάτι γενικό και αόριστο παρά μόνο το πώς θα ξανακερδίσω τη θέση μου στην ενδεκάδα», δήλωσε, δείχνοντας πως η απόλυτη προτεραιότητά του παραμένει η Λάτσιο.

Για λόγο που δεν έχει πάρει ακόμη φανέλα βασικού, ο Μανδάς εξήγησε ότι ο νέος προπονητής της ομάδας, Μαουρίτσιο Σάρι, γνωρίζει καλά τον Ιβάν Προβεντέλ, ο οποίος υπήρξε για τρία χρόνια παίκτης του, κάτι που τον κάνει να τον εμπιστεύεται περισσότερο: «Δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Δεν παίζω βασικός γιατί ο νέος προπονητής είχε τρία χρόνια παίκτη τον Προβεντέλ και τον εμπιστεύεται περισσότερο».

Διαβάστε επίσης