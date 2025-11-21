Ιβάν Σαββίδης: Εμψυχωτική ομιλία στους παίκτες του ΠΑΟΚ - «Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς»

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε πριν την προπόνηση της Παρασκευής (21/11) στην ομάδα, με μια εμψυχωτική ομιλία με ξεκάθαρα μηνύματα για το μέλλον του ΠΑΟΚ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ αναφέρθηκε στο θέμα του νέου γηπέδου, λέγοντας ότι «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς» και υπενθύμισε σε όλους μια φράση που είχε πει το καλοκαίρι, όταν επισκέφθηκε την ομάδα στο γήπεδο: «Δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα».

Ο Ιβάν Σαββίδης επισήμανε στους ποδοσφαιριστές ότι έχουν την ευκαιρία να γράψουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των 66 χρόνων του γηπέδου και ότι μπορούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, με μια μεγάλη επιτυχία, όπως η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος.

Επιπροσθέτως, ζήτησε από όλους «ενότητα, συγκέντρωση και αφοσίωση στον στόχο, που είναι η κατάκτηση των τριών βαθμών σε κάθε παιχνίδι».

Τέλος, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τόνισε ότι μέσα στο γήπεδο οι παίκτες πρέπει να κουβαλούν το DNA του συλλόγου, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή πίστη του στην ομάδα.