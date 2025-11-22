Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Καλαμάτα – Τα αποτελέσματα

Τρίτη σερί νίκη για τον Ηρακλή στον Α’ όμιλο της Super League 2. O «γηραιός» επικράτησε 1-0 της Καβάλας στη Θεσσαλονίκη για την 11η αγωνιστική. Ο Μάναλης στο 4’ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Η Νίκη Βόλου επιβλήθηκε εκτός έδρας του Καμπανιακού με 3-1. Ο Λουκίνας πέτυχε δύο γκολ (9’ και 49’), ενώ σκόραρε και ο Σιούτας για την ομάδα της Μαγνησίας (19’). Ο Ντουμάνης στο 21’ είχε μειώσει για τους γηπεδούχους.

Νίκη και για την Αναγέννηση Καρδίτσας. Με 2-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’. Μόλις στο 2’ ο Γκόλιας έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Ο Καμπετσής έκανε το 2-0 στο 56’. Ο Απιατσιόνακ με κεφαλιά στο 62’ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

SUPER LEAGUE – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ηρακλής – Καβάλα 1-0

Καμπανιακός – Νίκη Βόλου 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β΄ 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23/11

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 23/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 27

2. Νίκη Βόλου 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20 -10αγ.

5. ΠΑΟΚ Β΄ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11 -10αγ.

7. Καβάλα 9

8. Καμπανιακός 8

9. Μακεδονικός 5 -10αγ.

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5 -10αγ.

Στον Β’ όμιλο, Ολυμπιακός Β’ και Ελλάς Σύρου έμειναν στο 2-2. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ με τους Βερνάρδο (8΄) και Σταματούλα (52΄), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν για πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Πνευμονίδη (31΄, 53΄).

Η Καλαμάτα συνεχίζει στην κορυφή, επικρατώντας 1-0 στην έδρα της απέναντι στα Χανιά. Το γρήγορο γκολ του Καλουτσικίδη στο 4’, ήταν αρκετό για τη «μαύρη θύελλα».

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-2

Καλαμάτα ΠΣ – Χανιά 1-0

Athens Kallithea FC – Πανιώνιος 23/11

Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό 23/11

Αιγάλεω ΑΟ – Παναργειακός 23/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 29 -11αγ.

2. Πανιώνιος 21 -9αγ.

3. Athens Kallithea FC 17

4. ΓΣ Μαρκό 16

5. Ολυμπιακός Β΄ 14 -9αγ.

6. Ελλάς Σύρου 13 -11αγ.

7. Αιγάλεω 10 -9αγ.

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6 -11αγ.

10. Παναργειακός 3