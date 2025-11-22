Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Καλαμάτα – Τα αποτελέσματα

Οι ομάδες κορυφής των δύο ομίλων πήραν τα αποτελέσματα που ήθελαν, επικράτησαν Ηρακλής, Αναγέννηση Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα.

Newsbomb

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Καλαμάτα – Τα αποτελέσματα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρίτη σερί νίκη για τον Ηρακλή στον Α’ όμιλο της Super League 2. O «γηραιός» επικράτησε 1-0 της Καβάλας στη Θεσσαλονίκη για την 11η αγωνιστική. Ο Μάναλης στο 4’ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Η Νίκη Βόλου επιβλήθηκε εκτός έδρας του Καμπανιακού με 3-1. Ο Λουκίνας πέτυχε δύο γκολ (9’ και 49’), ενώ σκόραρε και ο Σιούτας για την ομάδα της Μαγνησίας (19’). Ο Ντουμάνης στο 21’ είχε μειώσει για τους γηπεδούχους.

Νίκη και για την Αναγέννηση Καρδίτσας. Με 2-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’. Μόλις στο 2’ ο Γκόλιας έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους. Ο Καμπετσής έκανε το 2-0 στο 56’. Ο Απιατσιόνακ με κεφαλιά στο 62’ διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

SUPER LEAGUE – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ηρακλής – Καβάλα 1-0

Καμπανιακός – Νίκη Βόλου 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β΄ 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23/11

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 23/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 27

2. Νίκη Βόλου 26

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 26

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 20 -10αγ.

5. ΠΑΟΚ Β΄ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11 -10αγ.

7. Καβάλα 9

8. Καμπανιακός 8

9. Μακεδονικός 5 -10αγ.

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5 -10αγ.

Στον Β’ όμιλο, Ολυμπιακός Β’ και Ελλάς Σύρου έμειναν στο 2-2. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ με τους Βερνάρδο (8΄) και Σταματούλα (52΄), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν για πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Πνευμονίδη (31΄, 53΄).

Η Καλαμάτα συνεχίζει στην κορυφή, επικρατώντας 1-0 στην έδρα της απέναντι στα Χανιά. Το γρήγορο γκολ του Καλουτσικίδη στο 4’, ήταν αρκετό για τη «μαύρη θύελλα».

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-2

Καλαμάτα ΠΣ – Χανιά 1-0

Athens Kallithea FC – Πανιώνιος 23/11

Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό 23/11

Αιγάλεω ΑΟ – Παναργειακός 23/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 29 -11αγ.

2. Πανιώνιος 21 -9αγ.

3. Athens Kallithea FC 17

4. ΓΣ Μαρκό 16

5. Ολυμπιακός Β΄ 14 -9αγ.

6. Ελλάς Σύρου 13 -11αγ.

7. Αιγάλεω 10 -9αγ.

8. Ηλιούπολη 7

9. Χανιά 6 -11αγ.

10. Παναργειακός 3

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς σε Τραμπ: Εάν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο θα υπάρξει αντίκτυπος σε όλη την Ευρώπη

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Επιστροφή στο… σπίτι 2,5 χρόνια μετά

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκδηλώσεων για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης

18:26ΚΟΣΜΟΣ

«Ασυνάρτητη» η έρευνα για τον Covid-19 στη Βρετανία, υποστηρίζει ο Μπόρις Τζόνσον

18:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ήμασταν άστοχοι αλλά κερδίσαμε, ας τα βάλουμε την Τρίτη»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο στο Πέραμα

18:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Παναθηναϊκός AKTOR 65-78: Ο Κέντρικ Ναν... μίλησε την κατάλληλη στιγμή

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που έτρεχε με 230 χιλιόμετρα στην Αθηνών–Λαμίας

17:50ΚΟΣΜΟΣ

National Interest: «ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν ό,τι έχει απομείνει από τη δημοκρατία στην Τουρκία» - «Όχι» στην πώληση εξοπλισμών

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πάνω από 400 χιλιοστά βροχής στα ορεινά της Ηπείρου κατά το τετραήμερο 18-21 Νοεμβρίου

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Συνέχισαν με νίκες Ηρακλής και Καλαμάτα – Τα αποτελέσματα

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Οι Ισραηλινοί εξουδετέρωσαν τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Παραμένουν αποκλεισμένα χωριά στην περιοχή του Ασπροποτάμου λόγω της κακοκαιρίας

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Προκλητικά «απών» από την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων ο Οζγκιούρ Φερχάτ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Βόρειο Σέλας «χορεύει» πάνω από τη Γη: Εντυπωσιακό timelapse βίντεο από το διάστημα

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γενεύη το τραπέζι των συνομιλιών την Κυριακή για την Ουκρανία - Η ΕΕ καταθέτει δικό της σχέδιο

16:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία: Δραματική προειδοποίηση για τα νέα νευρο-όπλα - Μεταβάλλουν την ανθρώπινη συμπεριφορά

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ανατροπή με Μυστακίδη - «Θα πληρώσουμε όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζούμε την αυγή μιας επανάστασης: «Η επιστήμη αποφαίνεται ότι τελικά υπάρχει Θεός» λένε Γάλλοι ερευνητές - Πώς το εξηγούν αποκλειστικά στο Newsbomb

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο» - Έφυγε από εκπομπή η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνουν τα κρούσματα δηλητηρίασης στην Κωνσταντινούπολη

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 22χρονος μολύνθηκε από ανισάκις μετά την κατανάλωση σούσι

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

18:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Παναθηναϊκός AKTOR 65-78: Ο Κέντρικ Ναν... μίλησε την κατάλληλη στιγμή

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Παγκράτι: Ελεύθεροι μετά τη δίωξη οι 2 οδηγοί για τον θάνατο 72χρονης - Τραγική φιγούρα η ΑμεΑ κόρη της

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Πέφτει έως και 8 βαθμούς από την Κυριακή

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Βέβηλοι σύλησαν δεκάδες τάφους και έκλεψαν τους σταυρούς - Σε σοκ ένα ολόκληρο χωριό

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεβαν χρηματοκιβώτια και τα «έτρωγαν» στο καζίνο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

16:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεν είναι πια επιστημονική φαντασία: Δραματική προειδοποίηση για τα νέα νευρο-όπλα - Μεταβάλλουν την ανθρώπινη συμπεριφορά

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Στη Γενεύη το τραπέζι των συνομιλιών την Κυριακή για την Ουκρανία - Η ΕΕ καταθέτει δικό της σχέδιο

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Περιπετειώδης επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου από τις πλημμύρες - Δείτε το βίντεο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»: Οργή Ευρωπαίων για το ειρηνευτικό σχέδιo ή για το 50% των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

17:50ΚΟΣΜΟΣ

National Interest: «ΗΠΑ και ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν ό,τι έχει απομείνει από τη δημοκρατία στην Τουρκία» - «Όχι» στην πώληση εξοπλισμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ