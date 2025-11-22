Super League, LIVE: Ολυμπιακός - Ατρόμητος 0-0: Σέντρα στον αγώνα

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Ολυμπιακός - Ατρόμητος για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ολυμπιακός - Ατρόμητος
"Μάχη" στο Φάληρο
Λίγες ημέρες πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο στην επανέναρξη της Super League μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψαν στην κορυφή της Super League καταγράφοντας τέσσερις διαδοχικές νίκες και θέλουν το «τρίποντο» ούτως ώστε να παραμείνουν σε θέση… οδηγού.

Από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκεζ κάνει πρεμιέρα στην τεχνική ηγεσία του Ατρόμητου, με τους Περιστεριώτες να προέρχονται από δύο σερί ήττες στο πρωτάθλημα και έχουν στόχο να βάλουν… στοπ στα άσχημα αποτελέσματα.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Ολυμπιακός - Ατρόμητος:

