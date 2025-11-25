Champions League: Επιστροφή στη δράση με Τσέλσι - Μπαρτσελόνα | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

Μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και την επιστροφή των εθνικών πρωταθλημάτων, ήρθε η ώρα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το Champions League επιστρέφει και το διήμερο 25-26 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η 5η αγωνιστική της League Phase.

H αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι φυσικά το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και το Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου.

Από το σημερινό πρόγραμμα, ωστόσο, δεσπόζει η αναμέτρηση Τσέλσι – Μπαρτσελόνα.

Το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (26/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD και το MEGA.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Άγιαξ – Μπενφίκα (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)

Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Νάπολι – Καραμπάγκ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD & START)

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Σλάβια Πράγας – Μπιλμπάο (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου