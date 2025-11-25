ΑΕΚ: Η ιστορική «πρώτη» της Κ19 στο Σεραφείδειο – Τράβηξε τα βλέμματα ο Καραργύρης (βίντεο)

Τα παιδιά της «κιτρινόμαυρης» Κ19 είχαν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς αγωνίστηκαν μπροστά σε εκατοντάδες φίλους της «Ένωσης».

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με όσα έγιναν σε «μια πολύ ξεχωριστή Κυριακή στο Σεραφείδειο».

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Βασίλη Βούζα, η οποία επικράτησε με 3-1, ήταν ο Ζώης Καραργύρης, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ κι έδωσε μια ασίστ.

