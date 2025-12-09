To Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη  

Newsbomb

To Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρεις αγωνιστικές απομένουν για να ολοκληρωθείη League Phase του Champions League. Η 6η αγωνιστική και τελευταία του 2025 ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο. Την αυλαία ανοίγει, στις 17:30, ο εκτός έδρας αγώνας του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι. Την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση κυνηγούν οι «ερυθρόλευκοι».

Στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν σήμερα (22:00) οι αγώνες Ίντερ-Λίβερπουλ και Αταλάντα-Τσέλσι και αύριο (22:00) τα παιχνίδια Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι, Αθλέτικ Μπιλμπάο-Παρί Σεν Ζερμέν και Λεβερκούζεν-Νιούκαστλ.

Στο Europa League, την Πέμπτη, στις 19:45, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στη Βουλγαρία τη Λουντογκόρετς και στις 22:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν. Στο Conference League, την Πέμπτη, στις 19:45, η ΑΕΚ παίζει στην Τουρκία με τη Σάμσουνσπορ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*. Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για τα παιχνίδια του Champions League

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Δείτε ορισμένες επιλογές για σημερινούς αγώνες του Champions League:

Καϊράτ Αλμάτι-Ολυμπιακός

  • Ολυμπιακός να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ
  • Α. Ελ Κααμπί να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ολυμπιακός να κερδίσει & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
  • Ολυμπιακός Οver 1,5 γκολ & Ολυμπιακός Οver 6,5 κόρνερ

Αταλάντα-Τσέλσι

  • Ζ. Πέδρο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τσέλσι να κερδίσει
  • Eστεβάο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τσέλσι να κερδίσει
  • Αταλάντα να κερδίσει & Οver 9,5 κόρνερ

Ίντερ-Λίβερπουλ

  • Οver 2,5 γκολ & Οver 9,5 κόρνερ
  • Ίντερ Over 1,5 γκολ & Ίντερ Over 5,5 κόρνερ
  • Λ. Μαρτίνες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Ίντερ να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Μιλάνο-Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός με «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague διεξάγεται η 15η αγωνιστική με εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Την Πέμπτη, στις 21:30, ο Παναθηναϊκός παίζει με το Μιλάνο και την Παρασκευή, στις 21:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τους αγώνες Μιλάνο-Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Οver /Under Eύστοχα τρίποντα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στο δίχρονο που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο της οικογένειας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Στον Πάπα ο Ζελένσκι: Πρόθυμο το Βατικανό να φιλοξενήσει ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 13χρονος μπήκε σε σχολείο και χτύπησε 12χρονο 

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Κίμων Γκιουλιστάνης

13:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

To Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Νίκος Σέργης: Η Ελλάδα στο Διάστημα – Επιστήμη, συνεργασίες και επαγγέλματα του αύριο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Βραβείο για τη Eurolife FFH στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025

12:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κέντρο Εθελοντισμού για μία Ημέρα»: Μαθητές μεταμόρφωσαν το υπουργείο Παιδείας

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΚΥΣΕΑ σήμερα το ελληνικό σχέδιο για χρηματοδότηση από το SAFE μετά το «μπλόκο» από Βρυξέλλες

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τα μεσάνυχτα σε ισχύ η απαγόρευση της χρήσης social media από νέους κάτω των 16 ετών

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικό δίλημμα: Χωριό ή πόλη - Εσύ τι ψηφίζεις;

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Θαμμένη» σε 68 εκατομμύρια τόνους ερειπίων - Κρύβουν νάρκες και 10.000 σορούς παγιδευμένες κάτω από τα συντρίμμια

12:37ΦΑΡΜΑΚΟ

Φαρμακευτικό και εκπαιδευτικό υλικό προσέφεραν ΣΦΕΕ και Ερυθρός Σταυρός σε 4 δομές στη Λαμία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

12:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια ασυνήθιστη κοσμική έκρηξη διάρκειας επτά ωρών - Το μυστήριο της προέλευσής της

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από τα μονοψήφια στα σαρωτικά νούμερα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση της Elbit για την έρευνα στο ΝΑΤΟ: Δεν υπήρξε καμία παρατυπία στη δική μας δραστηριότητα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα - 20 νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΚΥΣΕΑ σήμερα το ελληνικό σχέδιο για χρηματοδότηση από το SAFE μετά το «μπλόκο» από Βρυξέλλες

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

08:50ΕΛΛΑΔΑ

«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει» - Επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Κίμων Γκιουλιστάνης

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τη Mπριζίτ Μακρόν: Αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διέκοψαν παράσταση - Το viral βίντεο

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέτσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από τα μονοψήφια στα σαρωτικά νούμερα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε ανήλικες μαθήτριες - Πώς αντέδρασαν οι γονείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ