Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές στην Αθήνα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και Αμερικανοί Γερουσιαστές.

Συνάντηση με Αμερικανούς Γερουσιαστές που βρίσκονται στην Αθήνα είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μια διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

It was my great honor to host a distinguished delegation of colleagues from the United States Senate here in Athens this week. We discussed the strength of the United States-Greece relationship, our steadfast defense cooperation, and the historic wins our two great nations have… pic.twitter.com/rmnPSYeeMa — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 21, 2026

«Συζητήσαμε για τη δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης