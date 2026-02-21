Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές στην Αθήνα
«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μια διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνάντηση με Αμερικανούς Γερουσιαστές που βρίσκονται στην Αθήνα είχε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
«Είναι μεγάλη μου τιμή να φιλοξενώ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα μια διακεκριμένη αντιπροσωπεία συναδέλφων από την Αμερικανική Γερουσία», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
«Συζητήσαμε για τη δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, τη σταθερή αμυντική μας συνεργασία και τις ιστορικές νίκες που έχουν επιτύχει οι δύο μεγάλες χώρες μας τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:25 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κοζάνη: Απάτη σε βάρος 36χρονου - Τον έπεισε να εκδώσει προπληρωμένες κάρτες
19:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0: Επιστροφή στις νίκες και την κορυφή
19:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Asteras Aktor – Ατρόμητος 1-2: Σπουδαίο «διπλό» για τους Περιστεριώτες
19:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με Αμερικανούς Γερουσιαστές στην Αθήνα
09:06 ∙ LIFESTYLE