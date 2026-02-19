Γίνεται Σουλιώτισσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πρόσκληση προς την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για να ανακηρυχθεί τιμητικά «Σουλιώτισσα» και να παραστεί στις εορτές μνήμης του Σουλίου, απευθύνει ο Δήμος Σουλίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha.

Αφορμή για την πρόσκληση αυτή αποτελούν οι εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Σουλίου, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, με σκοπό να τιμηθούν οι Σουλιώτες και οι αγώνες τους.

«Είναι αλήθεια. Θα καλέσουμε την πρέσβειρα στο δήμο μας, στο Σούλι, στην Παραμυθιά, στις γιορτές του Σουλίου. Έχουμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου τις γιορτές του Σουλίου και θα είναι τιμή μας να παρευρεθεί η πρέσβειρα εδώ, να την ξεναγήσουμε, να δει το Σούλι, να δει την Παραμυθιά, να δει τον Αχέροντα, να δει στην Παραμυθιά το σχολείο Βούλγαρη, της οικογένειας Βούλγαρη, δωρεά του Σωτήριου Βούλγαρη. Θα ήταν τιμή για τον δήμο μας», ανέφερε ο δήμαρχος Σουλίου, Αθανάσιος Ντάνης.

Αναφερόμενος στις παραδοσιακές φορεσιές, σημείωσε: «Οι φορεσιές είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Άμα θα θέλει να τις βάλει, όχι… δεν ξέρω τι να σας πω. Μακάρι να θέλει να τις βάλει, θα ’ναι ακόμα πιο μεγάλη τιμή για τον τόπο μας».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο ιστορικό μουσείο που θα εγκαινιαστεί σύντομα στην Παραμυθιά, στο πρώην σχολείο Βούλγαρη, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του Σωτήριου Βούλγαρη, ιδρυτή του πιο διάσημου οίκου κοσμημάτων στον κόσμο, Bulgari.

«Ήταν εδώ σχολείο, το οποίο έκλεισε τα τελευταία 15 χρόνια και έκτοτε έχει γίνει σιγά-σιγά ένας πολυχώρος, ένα μουσείο που έχει εκθέματα από όλη την περιοχή», κατέληξε ο δήμαρχος.

Αυτή δεν ήταν η μοναδική πρόσκληση που δέχτηκε η κ. Γκίλφοϊλ, για να βρεθεί στο Σούλι, καθώς ο βουλευτής του νομού Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας είχε επίσης προσκαλέσει την πρέσβη των ΗΠΑ. Εκείνη είχε επισκεφθεί το γραφείο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα. Στους χώρους του υπουργείου συνάντησε τους βουλευτές Ηπείρου της Ν.Δ., που ήταν εκεί, και οι οποίοι έσπευσαν να τη χαιρετήσουν και να της μιλήσουν. Ο κ. Γιόγιακας δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και κάλεσε την κ. Γκίλφοϊλ να παραστεί σ’ ένα τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης και τιμής που διοργανώνονται ετησίως τον Μάιο, από 23-25 Μαΐου, στο Σούλι, και είναι αφιερωμένες στο ολοκαύτωμα των Σουλιωτών και στην αυτοθυσία του καλόγερου Σαμουήλ.

Περιλαμβάνουν ιστορικές αναπαραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Παραμυθιά και κορυφώνονται με επιμνημόσυνη δέηση στον ιστορικό χώρο του Σουλίου.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναμένεται να εξετάσει τις δύο προσκλήσεις και, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, να βρεθεί στο Σούλι.

