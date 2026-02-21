Συναγερμός στα Χανιά για φωτιά σε τυπογραφείο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 19:00 του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση τυπογραφείου στην περιοχή των Μουρνιών.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ παρούσες είναι και δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της περιοχής.
