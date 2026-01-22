Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

Ανώτερος, τακτικά άψογος, οι σπουδαίες ευκαιρίες δικές του. Κι όμως ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει από ένα… φθηνό και άτυχο πέναλτι. Όμως οι «πράσινοι» αντέδρασαν και έφυγαν με το 1-1 από την Βουδαπέστη. Αποτέλεσμα που τους εξασφαλίζει και μαθηματικά την ευρωπαϊκή συνέχεια στο Europa League.

Το «τριφύλλι» κόντρα στην Φερεντσβάρος είχε άψογη αγωνιστική συμπεριφορά. Με την τριάδα στην άμυνα και καλή βραδιά των χαφ, είχε τον έλεγχο του ρυθμού. Με την ταχύτητα του Πελίστρι δημιούργησε σπουδαίες φάσεις, αλλά δεν κατάφερε να τις μετατρέψει σε γκολ.

Στο δεύτερο μέρος, η Φερεντσβάρος χωρίς φάση ουσιαστικά, βρέθηκε να προηγείται περίπου στη μία ώρα αγώνα. Ένα γλίστρημα του Πάλμερ-Μπράουν, η μπάλα στο χέρι του και ο Γιουσούφ με πέναλτι έφερε τα δύσκολα στο «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» δεν πτοήθηκαν, δεν τα παράτησαν και δικαιώθηκαν τέσσερα λεπτά πριν τα 90’, με τη… χρυσή αλλαγή του Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός με εκπληκτικό σουτ ισοφάρισε και αυτό το 1-1 έδωσε στον Παναθηναϊκό την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Το «τριφύλλι» με 11 βαθμούς είναι 18ο, αλλά δεν μπορεί να τον φτάσει καμία ομάδα που είναι εκτός 24άδας. Έτσι προκρίθηκε και την τελευταία αγωνιστική με την Ρόμα θα ψάξει το καλύτερο πλασάρισμα.

Το φιλμ του αγώνα

11’ Ο Σφιντέρσκι βρήκε τον Πελίστρι στον άξονα στα όρια της περιοχής, εξαιρετική ντρίπλα του Ουρουγουανού που βρέθηκε φάτσα με την εστία αλλά σούταρε άουτ χάνοντας τεράστια ευκαιρία.

28’ Εξαιρετική μπαλιά του Μπακασέτα στον Πελίστρι που έβγαινε τετ α τετ με τον Γκροφ, αλλά ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων μπλόκαρε μετά από ανοιχτό κοντρόλ του Ουρουγουανού.

32’ Φάουλ του Μπακασέτα, ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει άουτ.

35’ Σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Γιουσούφ δεν πήρε καλά την κεφαλιά και δεν ανησύχησε ο Λαφόν.

36’ Ο Λέβι έξω απ’ την περιοχή έπιασε καλό σουτ, δίπλα απ’ το δοκάρι του Λαφόν η μπάλα και έφυγε άουτ.

38’ Λάθος του Πάλμερ-Μπράουν, γύρισμα στον Λέβι στο ύψος του πέναλτι, το σουτ του τελευταίου σταμάτησε στον Ίνγκασον που έβαλε ωραία την κόντρα.

39’ Ο Ραεμέκερες μετά από κόρνερ έγινε αποδέκτης εντός περιοχής, σούταρε, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

54’ Ο Σφιντέρσκι βρήκε τον Πάλμερ-Μπράουν που είχε μείνει ψηλά, σούταρε έξω απ’ την περιοχή, με τον Γκροφ εντυπωσιακά να διώχνει σε κόρνερ.

57’ Σέντρα του Καλάμπρια με το εξωτερικό, εξαιρετική κεφαλιά του Κυριακόπουλου, ο Γκροφ εκπληκτικά έδιωξε σε κόρνερ.

58’ Γλίστρημα του Πάλμερ-Μπράουν, σουτ και η μπάλα στο χέρι του Αμερικανού στόπερ. Πέναλτι υπέδειξε ο διαιτητής, ο βοηθός σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ. Η φάση ελέγχθηκε και υποδείχθηκε πέναλτι.

62’ Γκολ 1-0: Ο Γιουσούφ ανέλαβε την εκτέλεση, νίκησε τον Λαφόν κι άνοιξε το σκορ.

64’ Σουτ του Καλάμπρια, δεν βρήκε στόχο ο Ιταλός.

72’ Ο Πελίστρι βγήκε τετ α τετ, ο Γκροφ τον πρόλαβε, με τον βοηθό να σηκώνει τη σημαία για οφσάιντ. Φάνηκε να καλύπτεται όμως και αν είχε καταλήξει στα δίχτυα η μπάλα λογικά θα άλλαζε η απόφαση.

80’ Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Καντού προσπάθησε να γυρίσει με τον Ίνγκασον να διώχνει τον κίνδυνο.

86’ ΓΚΟΛ 1-1! Η μπάλα από τον Καλάμπρια έφτασε στον Ζαρουρί που στο ένας με έναν σούταρε απ’ τα όρια της περιοχής, στέλνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την μπάλα στα δίχτυα!

Διαιτητής: Μίκολα Μπαλάκιν (Ουκρανία)

Κίτρινες: 79’ Σαλάι - 40’ Μπακασέτας, 90’ Σφιντέρσκι

Αποβολές: -

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Ρόμπι Κιν): Γκροφ, Σισέ, Ράεμεκερς, Γκ. Σαλάι, Μακρέκις, Λέβι (73’ Έτβες), Ζούλιο Ρομάο, Κανισόφσκι, Καντού, Γιουσούφ (80’ Ζόζεφ), Ζακάριεσεν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν (73’ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες (73’ Ζαρουρί), Κυριακόπουλος (84’ Πάντοβιτς), Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι (90’+1’ Ταμπόρδα).