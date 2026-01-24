Αντίνο: «Δεν βλέπω την ώρα να αγωνιστώ – Κίνητρό μου το ενδιαφέρον όλων»

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη απ’ τη στιγμή που ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτοντας τον λόγο που τον έπεισε να έρθει στο «τριφύλλι».

Άφησε την Αργεντινή για να έρθει στην Ευρώπη. Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον, επέλεξε τον Παναθηναϊκό. Ο Σαντίνο Αντίνο μιλώντας στο PAOTV, ξεκαθάρισε πως κίνητρό του ήταν το κυνήγι του ονείρου, αλλά και ο τρόπος που του έδειξαν οι «πράσινοι» πόσο τον θέλουν. Με το τηλεφώνημα του Γιάννη Αλαφούζου και του Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντίνο:

Πότε ήταν η πρώτη επαφή σου με τον Παναθηναϊκό;

«Ήταν στις αρχές Ιανουαρίου. Ήμουν στην προπόνηση με την Γοδόι Κρουζ και μου τηλεφώνησε ο εκπρόσωπός μου για να με ενημερώσει ότι εκτός από την Ρίβερ Πλέιτ ενδιαφερόταν και ο Παναθηναϊκός, οπότε χάρηκα πολύ. Όταν μου τηλεφώνησε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, δεν είχα πλέον την παραμικρή αμφιβολία και ήρθα εδώ!».

Μίλησες και με τον Ράφα Μπενίτεθ;

«Η αλήθεια είναι ότι μερικές ημέρες πριν μου είχε τηλεφωνήσει ο Ράφα Μπενίτεθ και μιλήσαμε. Μου είπε για τον σύλλογο, πώς είναι εδώ, καθώς επίσης και για την πόλη. Με χαροποίησε το ενδιαφέρον που είχαν για εμένα».

Δεδομένου του ενδιαφέροντος πολλών ομάδων για την απόκτησή σου, τι μέτρησε πιο πολύ για να επιλέξεις τον Παναθηναϊκό;

«Όπως είπα και πριν, το ενδιαφέρον που υπήρχε προς εμένα τόσο από τον πρόεδρο, όσο και από τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον Ράφα Μπενίτεθ, που μου τηλεφώνησαν. Έτσι έμαθα για το ενδιαφέρον τους και ότι ήθελαν να έρθω, οπότε αυτό αποτέλεσε το κίνητρο για την απόφασή μου να έρθω».

Άντλησες πληροφορίες για τον σύλλογο από κάποιον συμπατριώτη σου που αγωνίζεται εδώ;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μίλησα με κανέναν από τους συμπαίκτες μου. Συζήτησα μόνο με τον Ράφα, ο οποίος μου είπε κάποια πράγματα για την πόλη, το φαγητό».

Φεύγεις για πρώτη φορά από την Γοδόι Κρουζ και μάλιστα αλλάζοντας ήπειρο. Νιώθεις ότι κυνηγάς το όνειρό σου;

«Βέβαια, αυτό είναι στο μυαλό κάθε νέου παίκτη που παίζει ποδόσφαιρο: να έρθει στην Ευρώπη! Αυτό είναι κάτι το απίστευτο! Τώρα που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία δεν είχα τον παραμικρό δισταγμό για να έρθω».

Από την στιγμή που έγινε γνωστό ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για εσένα, έγιναν πολλές αγωνιστικές αναλύσεις. Περίγραψέ μας τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά σου.

«Το χαρακτηριστικό μου είναι, πάνω απ’ όλα, ότι δίνω τα πάντα για την ομάδα. Δίνω το 100% σε κάθε αγώνα. Επίσης, παίζω στο ένας εναντίον ενός, πάω στις μονομαχίες κι έχω μεγάλη διάθεση να τα δίνω όλα σε κάθε αγώνα για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου».

Επέλεξες τον αριθμό 10 στην φανέλα. Νιώθεις την ευθύνη;

«Δεν το βλέπω σαν μια ευθύνη, το βλέπω σαν μια πρόκληση! Το να φοράς έναν τόσο σημαντικό αριθμό όπως είναι το νούμερο “10” είναι όμορφο! Εγώ βέβαια οποιοδήποτε νούμερο κι αν φοράω θα δίνω πάντα το καλύτερο για την ομάδα».

Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Παναθηναϊκού;

«Μου γράφουν καθημερινά οι φίλαθλοι και μου δείχνουν την στήριξή τους. Δεν βλέπω λοιπόν την ώρα να μπορέσω να παίξω και να το δείξω στον αγωνιστικό χώρο».

