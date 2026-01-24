Ολυμπιακός – Βόλος: Με δέκα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο για την Super League. Λίγες μέρες μετά το ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και λίγες μέρες πριν αγωνιστεί στην Ολλανδία με τον Άγιαξ, παίζοντας τα… ρέστα του για πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πραγματοποιεί μαζικό rotation στην αρχική ενδεκάδα. Διατηρώντας μόνο τον Τζολάκη και αλλάζοντας όλους τους παίκτες που αγωνίζονται στο γήπεδο εκτός τερματοφύλακα.

Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα και Μπρούνο η τετράδα της άμυνας. Γκαρθία και Σιπιόνιο μπροστά τους στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Νασιμέντο σε ελεύθερο δημιουργικό ρόλο, με τους Ποντένσε και Στρεφέτσα στα «φτερά». Κορυφή στην επίθεση ο Ελ Κααμπί.