Σισοκό: «Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, τον παρακολουθούσα όταν αγωνιζόταν ο Σισέ» (βίντεο)

Ο Μούσα Σισοκό μίλησε για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε στον Ράφα Μπενίτεθ και αποκάλυψε πως παρακολουθούσε το «τριφύλλι» από την εποχή που αγωνιζόταν στην ομάδα ο Τζιμπρίλ Σισέ.

Newsbomb

Σισοκό: «Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, τον παρακολουθούσα όταν αγωνιζόταν ο Σισέ» (βίντεο)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο έμπειρος Γάλλος χαφ στάθηκε στην απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα, τονίζοντας πως καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επικοινωνία που είχε με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Όπως υπογράμμισε, ο Ισπανός τεχνικός του παρουσίασε το πλάνο και το όραμα του συλλόγου, κάτι που τον έπεισε να πει το «ναι» στο πρότζεκτ του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, ο Σισοκό αποκάλυψε πως είχε εικόνα για τους «πράσινους» εδώ και χρόνια, σημειώνοντας ότι παρακολουθούσε την ομάδα την περίοδο που φορούσε τη φανέλα της ο Τζιμπρίλ Σισέ, ένας παίκτης που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο.

Ο Γάλλος μέσος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και έτοιμος να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κάμερα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Τι σε οδήγησε στην απόφαση να έρθεις στον Παναθηναϊκό;

«Πρώτα απ' όλα μίλησα με τον προπονητή και αυτό ήταν ένα από τα κλειδιά για να έρθω. Τον γνωρίζω από την κοινή μας παρουσία στην Νιουκάστλ, η οποία μπορεί να μην ήταν μακροχρόνια, αλλά είχαμε εξαιρετική σχέση. Ο τρόπος που δούλευε ήταν καλός και όταν μου είπε ότι με ήθελε να έρθω, ήμουν χαρούμενος γι' αυτό. Επίσης εδώ αγωνίζονται κάποιοι συμπαίκτες μου στην Γαλλία, ο Αλμπάν Λαφόν και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Μου είπαν πολύ καλά λόγια για τον σύλλογο και την πόλη. Επιπλέον γνωρίζω πως ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος γιατί τον παρακολουθούσα όταν αγωνίζονταν εδώ ο Τζιμπρίλ Σισέ. Είναι σύλλογος με μεγάλη ιστορία. Επιζητούσα μια νέα πρόκληση, οπότε θεωρώ ότι ήταν το κατάλληλο μέρος για να έρθω. Ελπίζω να το απολαύσω και να πετύχουμε αρκετά σημαντικά πράγματα».

Στις συζητήσεις σου με τον κ. Μπενίτεθ αναλύθηκε το σχέδιο που υπάρχει στην ομάδα;

«Ναι ασφαλώς το σχέδιο είναι πάντα σημαντικό. Μου ανέφερε ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο για το Κύπελλο κι έχουμε σύντομα έναν σπουδαίο ημιτελικό. Επίσης, ότι συνεχίζουμε στο Europa League και θέλουμε να προχωρήσουμε. Στο Πρωτάθλημα γνωρίζω ότι υπάρχει απόσταση από την πρώτη τετράδα. Νομίζω ότι η ομάδα έχει καλό υλικό για να προσπαθήσει να προλάβει τις πρώτες θέσεις και να τερματίσει όσο ψηλότερα μπορεί. Όλα αυτά με έκαναν να πάρω αυτήν την απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να πετύχουμε καλά πράγματα όλοι μας».

Βλέποντας τη σπουδαία καριέρα σου σε Γαλλία και Αγγλία, ίσως κάποιοι να παραξενεύονται που βρίσκεται στο ελληνικό Πρωτάθλημα.

«Για εμένα δεν είναι παράξενο. Το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας μου έπαιξα στην Γαλλία και ακόμα περισσότερα στην Αγγλία, αλλά το ποδόσφαιρο υπάρχει παντού στον κόσμο. Δεν είχα προγραμματίσει να έρθω στην Αθήνα, γιατί δεν γνώριζα το μέλλον, όμως μόλις μίλησα με τον μάνατζέρ μου και μου είπε όσα χρειαζόμουν, ήμουν ικανοποιημένος. Γνώριζα τον Παναθηναϊκό από παλιά, ξέρω ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ο Τσιριβέγια και ο Λαφόν μου είπαν πολλά καλά για την ομάδα. Οπότε μετά απ' αυτά ήταν ξεκάθαρη η απόφασή μου να προσπαθήσω να έρθω εδώ το συντομότερο δυνατό και να προσπαθήσω να είμαι έτοιμος και να βοηθήσω την ομάδα στην επίτευξη των στόχων».

Με τι θα ήσουν ικανοποιημένος από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό;

«Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι να προσαρμοστώ, να γνωρίσω καλά όλους τους συμπαίκτες μου και το πιο εφικτό αυτή τη στιγμή που μπορούμε να κερδίσουμε είναι το Κύπελλο, γιατί είμαστε στα ημιτελικά κι αυτός είναι θα είναι ο βασικός μας στόχος. Έπειτα να τερματίσουμε όσο ψηλότερα μπορούμε στο Πρωτάθλημα, κάτι που θα είναι δύσκολο, γιατί έχουμε σημαντικούς αντιπάλους. Όμως έχουμε καλούς παίκτες και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε και στο Europa League να πάμε όσο μακρύτερα γίνεται διότι στα ευρωπαϊκά Κύπελλα υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Δεν θα βάλουμε όμως όρια. Όπου κι αν έπαιξα, πάντα προσπαθούσα για τη νίκη ανεξαρτήτως αντιπάλων. Κάποιες νικάς, άλλες χάνεις, άλλες το παιχνίδι λήγει ισόπαλο, εάν έχεις τη νοοτροπία να κερδίσεις και να ανταγωνιστείς στο υψηλότερο επίπεδο που μπορείς, όλα είναι ικανά να συμβούν στο ποδόσφαιρο».

Τι μπορούν να περιμένουν από εσένα οι φίλοι του Παναθηναϊκού;

«Καλή ερώτηση. Θα ήταν εύκολο να πω ότι θα προσφέρω αυτό ή το άλλο, αλλά η καλύτερη απάντηση είναι στο γήπεδο. Δεν είμαι απ' αυτούς που τους αρέσει να υπόσχονται, αλλά μου αρέσει να δείχνω και να αποδεικνύω στο γήπεδο. Δίνω τα πάντα, υποστηρίζω και βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Επίσως, έχω εμπειρία για να βοηθήσω κάποιους νεαρούς συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα προσπαθήσω να συμβεί ό,τι καλύτερο όσο είμαι εδώ και όπως είπα, να κατακτήσουμε τρόπαια, να απολαύσουμε τα παιχνίδια, να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας, να πανηγυρίσουμε μαζί νίκες και να τους κάνουμε υπερήφανους».

Θεωρείς ότι αναμένουν όλοι με την εμπειρία σου να ηγηθείς, βοηθώντας τους συμπαίκτες σου;

«Ναι, είναι σίγουρα απ' αυτά που θα πρέπει να κάνω. Μίλησα ήδη με τη διοίκηση γι' αυτό. Γνωρίζουν την εμπειρία μου, έπαιξα σε πολλούς συλλόγους με διαφορετικούς συμπαίκτες, είχα τα πάνω μου και τα κάτω μου, έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσω αυτά να τα φέρω στην ομάδα, όμως δεν είμαι μόνος μου, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές εδώ και κανόνες. Θα βρω το χώρο μου σιγά σιγά και, όπως είπα, θα προσπαθήσω να φέρω στην ομάδα όσα ξέρω, γιατί μπορεί να φανούν χρήσιμα».

Πες μας την εμπειρία από την συνεργασία σου στην Νιουκάστλ με τον κ. Μπενίτεθ:

«Όπως είπα είναι ένας σπουδαίος προπονητής με μεγάλη καριέρα. Έχει προπονήσει τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Παρ' ότι είχαμε κοινή παρουσία τριών μηνών στην Νιουκάστλ γιατί μετά έφυγα, κρατήσαμε καλή σχέση, ανταλλάσσοντας μηνύματα ανά διαστήματα. Ήταν εύκολο να αποφασίσω, γιατί μου τηλεφώνησε εξηγώντας μου το σχέδιο, την κατάσταση της ομάδας, την πόλη. Γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι μου και μου είπε ότι θα ταιριάξει στην ομάδα και στο Πρωτάθλημα. Είμαι ικανοποιημένος και χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο, να βοηθήσω στους συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:23ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για οδηγό ταξί στη Λάρισα: Τον έπιασαν από τον λαιμό και του άρπαξαν 200 ευρώ

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

17:16ΕΘΝΙΚΑ

«Στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα ο Έλληνας πρωθυπουργός» γράφουν τουρκικά Μέσα - Γιατί το «A Haber» κάνει λόγο για win-win συζητήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» ξέσπασε η μητέρα της στο δικαστήριο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος για Φρανκφούρτη

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Νεοκλή Αβδάλα στην ομάδα των CSR Ambassadors

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη Αλεξάνδρεια: Η ανακάλυψη μιας χαμένης μητρόπολης στον Τίγρη

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες γυναικών

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης

16:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με δική του ολοκληρωμένη πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος «απαντά» το ΠΑΣΟΚ στον Μητσοτάκη

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονιμότητα στο δημόσιο, παραπομπή υπουργών, μη κρατικά πανεπιστήμια και μνημόνια - Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις προτεινόμενες αλλαγές με τη Συνταγματική αναθεώρηση

16:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος – Καρδίτσα 76-75: Ο Σκουλίδας έστειλε τους νησιώτες στο Final-8 με τρίποντο στο φινάλε!

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 9 σφαίρες και μια χαριστική βολή

16:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Διάβολος φοράει Prada»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ της ταινίας

16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σισοκό: «Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, τον παρακολουθούσα όταν αγωνιζόταν ο Σισέ» (βίντεο)

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

15:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σχεδόν 1 στους 5 δεν έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι - «Πρωτιά» για Ελλάδα και Βουλγαρία

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την μαύρη «ωραία Ελένη»: Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν - Έχει χάσει την ακεραιότητα του

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μαρτίνς, υπογράφει νέο συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 9 σφαίρες και μια χαριστική βολή

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος για Φρανκφούρτη

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονιμότητα στο δημόσιο, παραπομπή υπουργών, μη κρατικά πανεπιστήμια και μνημόνια - Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις προτεινόμενες αλλαγές με τη Συνταγματική αναθεώρηση

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κλειστό παραμένει και τη Δευτέρα το δεύτερο εργοστάσιο στη Λάρισα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Συγγνώμη, λάθος»: Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχεται ότι έσπασε άλλη εταιρεία αντί για τα γραφεία της Βιολάντα και υπόσχεται να αποζημιώσει για τις υλικές ζημιές

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την μαύρη «ωραία Ελένη»: Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν - Έχει χάσει την ακεραιότητα του

14:26LIFESTYLE

Grammy 2026: Η Chappell Roan στο κόκκινο χαλί με ιστορικό Mugler look

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ