Ρίο Φέρντιναντ: Αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί καθημερινά αναπηρικό αμαξίδιο

Για ποιο λόγο χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

O ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ 

Ο Ρίο Φέρντιναντ, ο άλλοτε θρυλικός ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επί χρόνια βασικό στέλεχος της εθνικής Αγγλίας, αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Men's Health» πως χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο λόγος που ο Φέρντιναντ αναγκάζεται να χρησιμοποιεί καθημερινά αναπηρικό αμαξίδιο είναι οι τραυματισμοί στην πλάστη που υπέστη κατά την διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, με αποτέλεσμα μάλιστα να νοσηλεύεται στο Ντουμπάι ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο Ριο Φέρντιναντ στο εξώφυλλο του περιοδικού «Men's Health»

«Έχω πρόβλημα με την πλάτη μου εδώ και πολύ καιρό. Έχω τραυματισμούς που απέκτησα κατά τη διάρκεια της καριέρας μου... Έπαιρνα χάπια και ενέσεις για έξι χρόνια για να μπορώ να παίζω.

Αυτό με έχει επηρεάσει. Έχω κάποιες δύσκολες στιγμές με πόνους στην πλάτη, όπου πρέπει να μείνω στο νοσοκομείο για μερικές μέρες ή να χρησιμοποιώ αναπηρικό καροτσάκι για μερικές μέρες. Είναι τρελό, αλλά συμβαίνει ξαφνικά», αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «Men's Health» ο Ρίο Φέρντιναντ.

«Επισκέπτομαι φυσιοθεραπευτή για πρώτη φορά από τότε που αποσύρθηκα. Μου κάνει πολλές χειροπρακτικές θεραπείες και άλλα παρόμοια, και μαζί μου βρίσκεται και ο προσωπικός μου γυμναστής, οπότε του δίνει πληροφορίες για την προπόνησή μου.
Υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό που κάνω τώρα και ελπίζω ότι αυτό θα με βοηθήσει», πρόσθεσε ο εμβληματικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Φέρντιναντ που πλέον είναι 47 ετών αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη σύγχρονη ιστορία της, έχοντας φορέσει επίσης τη φανέλα της Γουεστ Χαμ και της Λιντς, προτού μετακομίσει στην QPR πριν αποσυρθεί οριστικά το 2015, μετρώντας συνολικά περίπου 600 συμμετοχές.

