Το πρώτο του γκολ στο NCAA πανηγύρισε ο Παπαϊωάννου (video)

Ο 18χρονος μέσος βρήκε δίχτυα στην τρίτη του συμμετοχή με τους Pacific Tigers, δείχνοντας από νωρίς ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ομάδας.

Το γκολ του ήρθε στο 85ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε ιδανικά σέντρα από την αριστερή πλευρά και με άμεσο, ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ελληνοαμερικανός χαφ μετακινήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο, αφήνοντας πίσω του τη Μαρκό και τη Super League 2, όπου είχε ήδη ξεχωρίσει, καταγράφοντας μάλιστα συμμετοχή-ορόσημο στο Κύπελλο Ελλάδας εναντίον του Λεβαδειακού.

Οι εμφανίσεις του στο NCAA δεν περνούν απαρατήρητες, καθώς βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τον προπονητή της εθνικής ομάδας Κ20 των ΗΠΑ, Ρομπ Βαλεντίνο, ενόψει των επόμενων διεθνών υποχρεώσεων.